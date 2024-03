Preveč izgubljenih žog, poraz kljub 38 točkam Dončića

Luka Dončić in Dallas Mavericks so v nedeljo na parket stopili že ob 19.10. V American Airlines Centru so gostili Philadelphio 76ers, ki je trenutno oslabljena brez poškodovanega zvezdnika Joela Embiida. Mavericks so sicer povedli z 11:0, nato pa zaradi preveč izgubljenih žog večji del tekme zaostajali za dvomestno število točk. V zadnjih minutah so se s trojkami vrnili v igro za zmago, a se jim ni izšlo. Za končni izid 116:120 je dal Dončić 38 točk (sedem izgubljenih žog). Na drugi strani je bil prvi strelec Tobias Harris (28), ki je zadel nekaj ključnih metov v zadnji četrtini.

Učinek Luke Dončića: 38 točk (za tri 4/10, za dve 10/17, prosti meti 6/6), 11 sk., 10 as., 7 izg. žog, 1 ukr. žoga v 40 minutah.

Tyrese Maxey je dal v prvi četrtini kar 17 točk. Foto: Reuters Košarkarji Dallas Mavericks (34 zmag, 26 porazov) so se po klavrnem izkupičku na štirih zaporednih gostovanjih pri ekipah vzhodne konference (trije porazi) vrnili na domač parket. Tokratni tekmeci Philadelphia 76ers so imeli izkupiček 34 zmag in 15 porazov, a po poškodbi prvega zvezdnika Joela Embiida (meniskus) nivo več tako dobri. Od prvega februarja so na 13 tekmah zmagali samo petkrat. In Dallas je manjko Embiida v uvodnih minutah unovčil. Povedel je z 11:0, trojko je zadel tudi Luka Dončić. Po minuti odmora so se gostje hitro približali na 11:13. Tudi nadaljevanje četrtine za Mavericks ni bilo najboljše, Luka je zgrešil naslednjih pet metov iz igre. Imel je tudi dve izgubljeni žogi, Dallas skupaj šest. Na drugi strani pa je zadeval Tyrese Maxey, s 17 njegovimi točkami so 76ers po 12 minutah igre vodili z 32:22.

Začetek druge četrtine je bil podoben tistemu v prvi - 10:2 za Dallas. Podobno pa tudi nadaljevanje, boljše za goste. Jason Kidd je v šesti minuti četrtine ob zaostanku s 37:46 vzel minuto odmora. Dončić je bil pri devetih točkah (3/8 met za dve). Do konca prvega polčasa so košarkarje Dallasa še naprej teple izgubljene žoge. Imeli so jih že 11 (Philadelphia samo eno), od tega pet Dončić. Na glavni odmor so odšli z zaostankom 51:56. Ljubljančan je bil pri 15 točkah in edini dvomesten pri domačih (Derrick Jones ml. je dal osem točk). Pri gostih se je v drugi četrtini Maxey ohladil (samo dve točki), Tobias Harris je bil pri 14 točkah.

Dereck Lively II je dal le štiri točke. Foto: Reuters Bolj zbrani in bolj učinkoviti so bili košarkarji Philadelphie tudi v tretji četrtini. Imeli so le štiri izgubljene žoge v primerjavi s kar 15 Dallasa. Ta je iz igre metal 42-odstotno, 76ers, ki so imeli že pet dvomestnih košarkarjev, pa 46-odstotno. Tudi Dončić je bil že pri 10 zgrešenih metih (20 točk). Razigral se je vsaj Kyrie Irving (18 točk). Povsem neopazen pa je bil Daniel Gafford (brez točke).

Obramba Dallasa se je zdele kot razbita vojska. Če ne bi Jones 10 minut do konca zadel svojo že četrto trojko (iz četrtega meta), bi bila razlika precej večja (85:98). A le minuto pozneje so gostje prišli do najvišje prednosti na tekmi, 18 točk. Ko je zadel rezervist Kevin Oubre ml., ki je bil pri 18 točkah.

Tobias Harris je dal 28 točk. Foto: Reuters V zadnjih minutah vse bolj napete tekme sta stvari v svoje roke vzela Dončić in Irving. Prvi uspešno, drugi malo manj. S svojo tretjo trojko na tekmi je Luka približal na 99:108, nato pa je Kyrie še četrtič zgrešil izza črte. Do konca so bile še tri minute in 50 sekund. Mavericks so se približali na pet točk zaostanka, nakar je 71 sekund do konca Harris zadel trojko za vodstvo 76ersov s 113:105. V zadnjih sekundah tekme so domači poskušali z meti za tri (Irving je zadel za 113:117) in hitrimi osebnimi napakami. A so bili gostje natančni na črti za proste mete (119:116). Nato je dal Irving še eno trojko (116:119). Oubre je sicer zadel le en prosti met (120:116), a je bil to že končni izid, saj je Dallasu zmanjkalo časa, P.J. Williams pa je ob zvoku sirene zgrešil met za tri.

Dallas je tekmo končal s 17 izgubljenimi žogami (Philadelphia z osmimi), a imel boljši met za tri točke (39-odstoten), pri metu za dve pa sta si bili ekipi enaki s 46-odstotki. Dončić je klub 13 zgrešenim metom dosegel 38 točk, imel pa še 11 skokov in 10 asistenc, a tudi sedem izgubljenih žog. Irving je dal 28 točk, Jones 21. Pri 76ers je izstopal Harris z 28 točkami, Maxey jih je dal 24, Oubre pa 21.

