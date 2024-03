V živo: Budilka ni potrebna, Dončić že igra, a ne najbolje

Slovenski navijači Luke Dončića in ljubitelji lige NBA so prišli na svoj račun, saj so košarkarji Dallas Mavericks to nedeljo na parket stopili že ob 19.10. V American Airlines Centru gostujejo Philadelphia 76ers. Trener zasedbe iz Teksasa Jason Kidd lahko po več mesecih težav s poškodbami računa na celotno ekipo, na drugi strani pa manjka Joel Embiid. Rezultat in Lukov učinek na tekmi spremljamo v živo.

Liga NBA, 3. marec:

Učinek Luke Dončića: 3 točke (za tri 1/1, za dve 0/5, prosti meti 0/0), 4 sk., 5 as., 2 izg. žogi

Košarkarji Dallas Mavericks (34 zmag, 26 porazov) so se po klavrnem izkupičku na štirih zaporednih gostovanjih pri ekipah vzhodne konference (trije porazi) vrnili na domač parket. Tokratni nasprotniki Philadelphia 76ers so imeli izkupiček 34 zmag in 15 porazov, a po poškodbi prvega zvezdnika Joela Embiida (meniskus) še niso našli prave forme. Od prvega februarja so na 13 tekmah zmagali samo petkrat. In Dallas je manjko Embiida takoj unovčil in pokazal, kdo je šef na teksaškem parketu. Povedel je z 11:0, trojko je zadel tudi Luka Dončić. Po minuti odmora so se gostje sicer približali na 11:13.

Lestvica: