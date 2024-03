Odlična novica za navijače Luke Dončića

Košarkarji Dallas Mavericks se po klavrnem izkupičku na štirih zaporednih gostovanjih pri ekipah vzhodne konference vračajo na domači parket. Mavericks so na zadnjih štirih obračunih trikrat izgubili, na "izletu" po vzhodu so uspeli premagati le Toronto Raptors, medtem ko so bili Indiana, Cleveland in Boston previsoke ovire za Mavse. Ti so trenutno pri 34 zmagah in 26 zmagah na osmem mestu zahodne konference. Njihovi naslednji nasprotniki Philadelphia 76ers so z izkupičkom 34-15 peti na vzhodu.

Za Dallas bo to še peti od skupno devetih zaporednih obračunov z moštvi vzhodne konference. Philadelphia po poškodbi prvega zvezdnika in MVP kandidata Joela Embiida še ni našla prave forme. Od prvega februarja so na 13 tekmah 76ers zmagali petkrat. Poleg njega imajo težave s poškodbami še Robert Covington, Kelly Oubre Jr., KJ Martin in DeAnthony Melton. Ob odsotnosti Embiida je vlogo prvega strelca prevzel Tyrese Maxey, ki dosega 26,1 točke na tekmo, pomembni orožji Philadelphie pa sta tudi Buddy Hield in Tobias Harris.

Embiid ima težave s poškodbo levega kolena, prestal je tudi operacijo, s katero so mu popravili meniskus. Časovni načrt za njegovo vrnitev na parket še ni znan, Embiid pa je v zadnjih izjavah za javnost dejal, da verjame, da bo na parket znova stopil že pred koncem te sezone. Foto: Reuters

Na prvi medsebojni tekmi v sezoni je Dallas v Philadelphii zmagal s 118:102, s to zmago pa je zasedba Jasona Kidda tudi začela svoj najdaljši niz zmag v tej sezoni, ki se je po sedmih zaporednih srečanjih končal prejšnji teden. Poleg zadnjega medsebojnega obračuna pa navijače Dallasa z optimizmom navdaja dejstvo, da bo imel trener Dallasa Kidd prvič po dolgih mesecih težav na voljo celotno svojo zasedbo. Kot zadnji se je uspešno na parket vrnil še Dante Exum, tako da bodo lahko Mavsi z vsemi razpoložljivimi orožji lovili pomembno zmago v boju za končnico.

Veliko bo seveda znova odvisno od prvega zvezdnika Dallasa Luke Dončića, ki je na zadnjem srečanju ob porazu proti Bostonu dosegel svoj dvanajsti trojni dvojček v sezoni, skupno že svojega 68. v karieri. Na zadnjih desetih tekmah v povprečju dosega 34,5 točke, 10,1 skoka in enajst asistenc na obračun.

