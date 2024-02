Dončić proti Giannisu, Brunson za 10. zaporedno zmago

Luka Dončić je zaradi težav z gležnjem izpustil prejšnjo tekmo in Dallas Mavericks so izgubili. Pripravljen je za igro na sobotnem derbiju z Milwaukee Bucks. Zaigral naj bi tudi Maxi Kleber, še eno tekmo pa izpuščata Dereck Lively II. in Kyrie Irving.

Ekipi sta se nazadnje pomerili konec novembra, ko so Bucksi slavili s 132:125. Takrat je dosegel Giannis Antetokounmpo 40 točk. Izvrstni grški košarkar v povprečju na tekmo dosega 30,9 točke, še več seveda Dončić 34,7 točke. Proti Giannisu bo Ljubljančan samo še dodatno motiviran. Dallas ima 26 zmag, Milwaukee 32 in je na lestvici vzhodne konference samo za Boston Celtics.

Jalen Brunson Foto: Reuters Na tretje mesto vzhoda so se prebili New York Knicks, ki so trenutno najbolj vroča ekipa lige. Imajo namreč niz devetih zaporednih zmag, Jalen Brunson in soigralci bodo za deseto skušali premagati Los Angeles Lakers. Obe ekipi bosta očitno oslabljeni, saj imajo težave s poškodbo LeBron James, Anthony Davies, OG Anunoby in Julius Randle.

