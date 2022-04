Na sporedu je zelo pestra košarkarska nedelja v ligi NBA. Na delu bo kar 24 ekip, tako da se bo odločalo o potnikih v končnico in dodatne kvalifikacije (play-in). Dallas Mavericks si je že zagotovil nastop v izločilnem delu (najmanj šesto mesto). Trenutno so uvrščeni na četrto mesto, za tretjeuvrščenim Golden Statom zaostajajo za eno zmago.

Če bi ostalo pri tem, bi se v prvem krogu končnice udarili s petouvrščenim klubom, največja kandidata sta Utah Jazz oziroma Denver Nuggets, moštvo trenutno poškodovanega Vlatka Čančarja, ki ga danes čaka zahtevno gostovanje pri Los Angeles Lakers, kateremu voda teče pošteno za grlo in nujno potrebuje zmago, če si želi priigrati vsaj sodelovanje v dodatnih kvalifikacijah.

Le Dončić in nihče drug v ligi NBA

Luka Dončić je od 19. januarja dosegel vsaj 30 točk kar na 21 tekmah lige NBA. Foto: Reuters Ljubitelji Luke Dončića bodo danes lahko prišli na svoj račun. Slovenski reprezentant je v izjemni formi. Od 19. januarja je v ligi NBA nanizal kar 21 tekem, na katerih je dosegel vsaj 30 točk. Toliko jih v omenjenem obdobju ni zbral nihče drug, kar priča o tem, kako strelsko je razigran mladi Ljubljančan v koledarskem letu 2022.

Zanimivo je, da sta tako Milwaukee kot Dallas na zadnjih nastopih razočarala navijače. Dallas je kljub zelo solidni strelski predstavi Dončića (36 točk, met iz igre 11/22) pri Washingtonu, ki je že izgubil vse možnosti za nastop v končnici, izgubil kar za -32, prvak Milwaukee pa je doživel katastrofo proti Los Angeles Clippers. Prejel je kar 153 točk in ostal prekratek za -34. Clippers, ki se po dveh zaporednih sezonah v uvodu končnice ne bodo namerili na Dallas, so na tej tekmi postavili rekord franšize.

Visok poraz Milwaukeeja opravičuje dejstvo, da so Bucks v Kaliforniji pogrešali kar šest pomembnih igralcev. Manjkali so Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Jrue Holiday, Brook Lopez, Grayson Allen in Wesley Matthews. Trener jim je namenil počitek, kar se je izkazalo za prevelik, nenadomestljiv primanjkljaj. Obramba oslabljenega Milwaukeeja ni bila kos nalogi.

Jason Kidd je bil trener Milwaukeeja med letoma 2014 in 2018, tako da se bo danes pomeril proti nekdanjemu delodajalcu. Foto: Guliverimage

Slaba novica za Dallas je, da bo omenjena šesterica tokrat nared, tako da bo potrebno v obrambi pokazati bistveno več kot v Washingtonu, ko so Mavericks prejeli kar 135 točk. O tem je spregovoril tudi trener Jason Kidd. Prepričan je, da je njegove varovance uspaval podatek, da so si tekmo pred tem, ko so v gosteh premagali Cleveland (120:112) zagotovili nastop v končnici in se nato preveč sprostili. Gostje iz Teksasa bodo danes v zvezni državni Wisconsin pogrešali Treya Burka in Sterlinga Browna (oba sta v proticovidnem protokolu), na parketu dvorane Fiserv Forum pa ne bo tudi Thea Pinsona (poškodba prsta) in Tima Hardawaya Jr., ki je po operaciji levega stopala najverjetneje že sklenil sezono.

Liga NBA, 3. april: 19.00 Milwaukee Bucks – Dallas Mavericks

19.00 Boston Celtics – Washington Wizards

21.30 Los Angeles Lakers – Denver Nuggets

23.00 Indiana Pacers – Detroit Pistons

00.00 Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers

00.00 Orlando Magic – New York Knicks

01.00 Houston Rockets – Minnesota Timberwolves

01.00 Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns

01.00 San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers

01.00 Toronto Raptors – Miami Heat

03.00 Sacramento Kings – Golden State Warriors

03.30 Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans

