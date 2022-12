Kakšen niz Luke Dončića! To ni uspelo še nikomur v ligi NBA.

Svetovna košarkarska javnost nestrpno čaka na prvi nastop Luke Dončića po težko ponovljivi predstavi proti New Yorku (60 točk, 21 skokov in 10 asistenc), s katero je podrl ničkoliko mejnikov. Triindvajsetletni dragulj slovenskega športa bo v noči na petek z Dallasom gostil teksaške sosede iz Houstona, ki jim je prejšnji teden nasul 50 točk! LD77 je v zadnjih treh tekmah nanizal tako imenitne številke kot še nihče pred njim! Dončić bo edini Slovenec, ki bo na delu v ligi NBA v noči na petek.

Po svetu še vedno odmevajo vragolije Luke Dončića. Slovenski košarkarski virtuoz je zgodovinski trojni dvojček (60 točk, 21 skokov in 10 asistenc) popestril s čudežnim preobratom in zmago Dallasa nad New Yorkom. Po tekmi se je znova znašel med največjimi kandidati za osvojitev priznanja MVP, prek Twitterja so deževale čestitke nekdanjih in zdajšnjih košarkarskih junakov. Ogrel je slovenska srca in domišljijo navijačev, ki razmišljajo o tem, kakšne predstave bi lahko Dončić prikazoval v prihodnjih sezonah, ko bo še starejši in bolj poln izkušenj.

Prejšnji teden je Raketam nasul 50 točk

Luka Dončić se bo v Dallasu srečal z velikim prijateljem, nekdanjim soigralcem Bobanom Marjanovićem. Foto: Reuters V noči na petek bo stopil prvič na parket po izjemni predstavi proti New Yorku. V Dallas prihajajo teksaški sosedi iz Houstona. Rakete so v tej sezoni najslabše moštvo zahodne konference, a so 16. novembra že prekrižale načrte Mavericks.

Takrat so izkoristile odsotnost Dončića in v gosteh zmagale s 101:92. Dallas, okrepljen s 23-letnim Ljubljančanom, je prejšnji teden vrnil udarec in zmagal v Houstonu, Dončić pa je imeniten večer kronal kar s 50 koši. To je bil njegov drugi nastop v ligi NBA, na katerem se je vpisal v klub 50. V noči na sredo je sledil še eden. Vrhunec proti New Yorku, ko se je na semaforju po podaljšku proti New Yorku ob priimku Dončić izpisala neverjetna številka 60. Nov osebni, slovenski in evropski rekord v ligi NBA!

Kako je Dončić prejšnji teden dosegel 50 točk proti Houston Rockets:

Dončić je v neverjetni formi. Je drugi najboljši strelec sezone, na zadnjih treh tekmah pa je dosegel 142 točk, 38 skokov in 29 asistenc. V povprečju je tako na tekmi prispeval 47,3 točke, 12,7 skoka in 9,7 asistence. S takšnimi številkami se v nizu treh tekem ne more v zgodovini lige NBA pohvaliti nihče drug, kar še dodatno priča o tem, s kako uspešnim obdobjem ima opravka eden od najboljših košarkarjev na svetu. Ob vsem tem ga na zadnjih treh tekmah krasi še 61-odstoten met iz igre!

Luka znova brez številnih soigralcev

Dallas bo iskal pot do pete zaporedne zmage, kar bi bil najbolj vroč niz v tej sezoni. Mavericks se bodo z Raketami spoprijeli tudi 2. januarja 2023, tako da se bosta teksaška tekmeca v 11 dneh pomerila kar trikrat! Dončić bo vnovič pogrešal nekaj zelo pomembnih soigralcev. Na seznamu poškodovanih so še vedno Dorian Finney-Smith (aduktor), Josh Green (komolec) in Maxi Kleber (stegenska mišica), zaradi bolezni (ni covid-19) je vprašljiv nastop Reggieja Bullocka.

Dorian Finney Smith znova ne bo mogel pomagati soigralcem. Foto: Reuters

Houston je sicer na zadnjih sedmih tekmah zmagal le enkrat. V zadnjem nastopu je doživel prepričljiv poraz z Bostonom (102:126). Ni našel rešitve za razigrani dvojec Keltov. Jaylen Tatum, eden od resnejših kandidatov za osvojitev priznanja MVP, je prispeval 38 točk, osem skokov in štiri asistence, Jaylen Brown pa je dodal 39 točk.

