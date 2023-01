Luka Dončić pada na lestvicah

Trenutno poškodovani slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić pada po lestvicah. Zaradi zadnje nesrečne prigode, ko je v Phoenixu odigral le nekaj minut, nato pa s poškodovanim levim gležnjem odšepal z igrišča brez dosežene točke, je pokvaril uvrstitev na lestvici najboljših strelcev. Njegovo povprečje je padlo za 0,8 točke. Po novem je s povprečjem 33,0 točke na srečanje drugi strelec tekmovanja, boljši od njega je center Philadelphia 76ers Joel Embiid (33,4 točke).

Jokić pred Embiidom, Dončić zdrsnil na peto mesto

23-letni Ljubljančan, ki bo letos začel zvezdniško tekmo All-Star v začetni peterki (tretjič v karieri), pa je zdrsnil navzdol tudi na lestvici Kia MVP Ladder, na kateri so razvrščeni največji kandidati za osvojitev prestižnega priznanja MVP igralca sezone. Tega brani Nikola Jokić, ki mu gre odlično tudi v tej sezoni. Srb se lahko pohvali s povprečjem 25 točke, 11 skokov in 10 asistenc na tekmo, v tej sezoni je zbral že 15 trojnih dvojčkov, Nuggets pa premočno vodijo v zahodni konferenci. Zaradi poškodbe stegenske mišice je izpustil tri od zadnjih štirih tekem, a je Denver nadaljeval z zbiranjem zmag.

The Joker holds on to the top spot 💪🏼@Kia MVP Ladder: https://t.co/MexjHoSTsR pic.twitter.com/3nhaMAgCCs — NBA TV (@NBATV) January 27, 2023

Na drugo mesto se je na lestvici Kia MVP Ladder povzpel Joel Embiid, na tretje je padel zvezdnik Bostona Jayson Tatum, na četrto mesto se je dvignil Grk Giannis Antetokounmpo, nov padec pa je doživel Dončić. Iz četrtega mesta je zdrsnil na peto, zahtevna konkurenca, s katero ima opravka v tej sezoni, v kateri dosega največje število točk, odkar igra v ligi NBA, pa priča o tem, kako težko si bo prislužiti priznanje MVP igralca sezone. Za Dončićem so na lestvici zvrščeni Kevin Durant, Ja Morant, James Harden, Domantas Sabonis in Julius Randle.

Večerna poslastica: Embiid proti Jokiću

Vlatko Čančar bo danes gostoval pri vročih 76ers. Foto: Reuters Denver bo gostoval pri Philadelphia 76ers že ob 21. uri, obeta se zvezdniški obračun glavnih kandidatov za osvojitev MVP priznanja, Joela Embiida in Nikole Jokića. Oba kluba sta v imenitni formi. Sixers so dobili zadnjih šest tekem, Denver je na zadnjih 12 tekmah zmagal kar desetkrat. Ker se v ekipo vračata Jokić in Jamal Murray, se bo slovenski reprezentant Vlatko Čančar, ki se je na zadnji tekmi prvič v tej sezoni znašel v začetni peterki, preselil na klop.

Chicago bodo zelo pomembno zmago v boju za končnico lovili pri Orlandu, ki igra doma vse boljše. Na zadnjih 12 tekmah je zmagal kar devetkrat. V dvorani Amway Center naj bi nastopil tudi Goran Dragić, ki je odpravil zdravstvene težave. Bolezen je preteklost, izkušeni Ljubljančan je začel s treningi, tako da ga velja pričakovati na srečanju na Floridi.

Goran Dragić nima več zdravstvenih težav, tako da bi lahko pomagal soigralcem v Orlandu. Foto: Guliver Image

Dallas Mavericks se bo lotil srečanja proti Utahu brez treh zelo pomembnih igralcev. Manjkali bodo Luka Dončić, Maxi Kleber in Christian Wood. Telički so brez njih, LD77 je v Phoenixu prebil na parketu le uvodni minuti, v katerih je zgrešil dva meta iz igre, zbral en skok, nato pa je po obratu nesrečno stopil na stopalo Mikala Bridgesa in bil prisiljen zapustiti igrišče, premagali Sonca. Izstopal je zlasti Spencer Dinwiddie, ki je s 36 točkami dosegel strelski rekord sezone. Prispeval je tudi devet asistenc. Dallas bo skušal dobiti prvo tekmo v tej sezoni, na kateri ni nastopil Dončić.

Liga NBA, 28. januar:

Lestvica: