Dragić proti košarkarju, ki se lahko primerja z Dončićem

Eden od tistih, ki so se sposobni približati izjemnim številkam Luke Dončića, je Giannis Antetokounmpo. Grk je s povprečjem 21,2 točke na tekmo trenutno četrti najboljši strelec lige. Prvi je Joel Embiid s povprečjem 33,7, Luka Dončić pa je na drugem mestu s 33,6. Antetokounmpo in njegovi Milwaukee Bucks imajo 22 zmag in 11 porazov in spadajo v širši krog favoritov za prvaka. V noči na četrtek igrajo proti ekipi Gorana Dragića Chicago Bullsom. V tej sezoni so se enkrat že pomerili, zmagal pa je Chicago s 118:113. To je bila ena od za zdaj le 14 zmag Dragićeve ekipe.

To bo druga zaporedna domača tekma za Bullse. Proti Houstonu so izgubili. Pred tem pa so tri tekme dobili. Dragića trenutno iz prve vrste spremljajo starši in otroka.

