Poseben dan za Irvinga, ki je spregovoril o odnosu z Dončićem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kyrie Irving in Luka Dončić

Kyrie Irving in Luka Dončić Foto: Reuters

Noč na soboto bo za slovenske ljubitelje lige NBA znova krajša, saj bo na delu Luka Dončić, ki bo z Dallas Mavericks ob 2.30 po slovenskem času gostil Brooklyn Nets. Slovenski košarkarski as je že na prvi tekmi sezone ob zmagi nad San Antonio Spurs zabeležil trojni dvojček, zdaj pa ga čaka še prva preizkušnja pred domačimi navijači v areni American Airlines.

Za Luko Dončićem in Dallasom je uspešen uvod v sezono, potem ko jim je po neprepričljivem prvem polčasu, sploh prvi četrtini, v drugem delu v sredo uspelo zaustaviti San Antonio in se podpisati pod prvo zmago sezone. To srečanje si je preko televizijskih sprejemnikov ogledalo kar 2,7 milijona gledalcev, kar je največ za uvodno srečanje sezone v zadnjih enajstih letih v ligi NBA.

Prvi igralec obračuna je bil z naskokom prav Dončić, ki je v sezono vstopil s trojnim dvojčkom (33 točk, 14 skokov, 10 asistenc), zato navijači Dallasa že nestrpno pričakujejo današnji prvi domači obračun njihovih ljubljencev. Dallas se bo na prvem domačem srečanju sezone pomeril z Brooklyn Nets, obračun pa bo še nekoliko bolj poseben za Kyrieja Irvinga, ki se bo prvič po februarskem odhodu iz Brooklyna pomeril s svojim nekdanjim klubom, zato mu motivacije za dobro predstavo zagotovo ne manjka.

"Z ekipo nisem bil nikoli v slabih odnosih, le okoli vsega tega dogajanja je nastalo veliko kaosa in hrupa. Nihče ne ve, kaj se je dogajalo. Zame je bil odhod iz Brooklyna in zahteva po menjavi najboljša odločitev v moji karieri. Potreboval sem nov začetek in mirno okolje," je dejal Irving, ki je spregovoril tudi o odnosu z Dončićem.

Dončić je sredin obračun končal pri 33 točkah, 14 skokih in desetih asistencah. Foto: Guliverimage

"Sva del nečesa večjega, oba skušava narediti najboljše za ekipo. Nočem, da si stojiva na poti, temveč da sem del njegovega napredka, da ga moja igra še dvigne. Skupaj se učimo skozi napake, tako je bilo v preteklosti, tako je tudi zdaj z Luko. Skupaj se učimo. Dinamika v lanskem moštvu je bila drugačna, kot je letos. Odlično smo izkoristili obdobje v Abu Dabiju in Madridu, dobro smo se spoznali," je dejal 31-letni košarkar, ki je bil na obračunu s San Antoniom z 22 točkami drugi najboljši strelec Dallasa.

Kidd brez težav

Trener Jason Kidd ima pred srečanjem sladke skrbi, saj so za srečanje z Brooklynom nared prav vsi košarkarji Mavericksov. Drugače je pri Netsih, ki bodo pogrešali novinca Dariqua Whiteheada, zaradi zvina levega gležnja pa bo manjkal tudi Nic Claxton. Brooklyn je za razliko od Dallasa v sezono vstopil s porazom, saj je bil na uvodu s 114:113 boljši Cleveland. Cameron Thomas je ob porazu dosegel 36 točk, Mikal Bridges 20, nekdanji član Dallasa Dorian Finney-Smith pa deset. Veliko v tej sezoni pri Brooklynu pričakujejo tudi od povratnika po poškodbi Bena Simmonsa, ki je po težavah s poškodbami znova nared za največje napore.

Liga NBA, 27. oktober:

Lestvica: