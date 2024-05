Boston po "metlo" in finale

V noči na torek bo morda že znan prvi finalist v ligi NBA. Boston Celtics za to potrebujejo le še zmago, saj v seriji proti Indiana Pacers vodijo s 3:0.

Tekma, ki se bo začela ob 2.00 po srednjeevropskem času bi lahko že dala odgovor na to, kdo bo v velikem finalu čakal Luko Dončića in druščino. A tako kot Dallas, mora tudi Boston še enkrat premagati svojega nasprotnika. Indiana pa lahko, podobno kot Minnesota, še vedno upa na to, da postane prva ekipa v zgodovini lige, ki bi se vrnila po zaostanku s 3:0 v zmagah.

Za domače Pacers je oteževalna okoliščina ta, da najverjetneje tudi na tej tekmi ne bodo mogli računati na enega ključnih mož Tyresea Haliburtona, Boston pa kljub temu, da jim pod košem manjka latvijski orjak Kristaps Porzingis, v tej seriji kaže rušilno moč, enako pa je tudi v celotni končnici, kjer je zaenkrat izgubil vsega skupaj le dve srečanji.

Mavericks na čelu z Dončićem bodo ponovno na delu v noči na sredo.

