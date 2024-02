Slovenska veselica v Clevelandu, prišel je Dončić!

Košarkarji Dallasa peklensko turnejo po zahodu, ki so jo začeli s prepričljivim porazom v Indianapolisu (110:133) in koncem zmagovitega niza, nadaljujejo v Clevelandu. Luka Dončić na zadnjih dveh gostovanjih v zvezni državi Ohio zaradi zdravstvenih razlogov ni mogel nastopiti. Tako so bili številni njegovi slovenski navijači, ki jih v Clevelandu ne manjka, prikrajšani za nastop največjega ambasadorja slovenskega športa na svetu. Tokrat bo drugače. Čeprav mu že nekaj časa povzroča preglavice zlomljen nos, zaradi tega ni izpustil nobenega dvoboja.

Tako je bilo na slovenskem večeru v Clevelandu pred petimi leti. Foto: Facebook

Tako naj bi bilo tudi tokrat. Ker v tem delu ZDA po zadnjih ocenah živi okrog 60 tisoč izseljenih Slovencev in njihovih potomcev, bo nastop Dončića, enega najboljših košarkarjev na svetu in v tem trenutku prvega strelca tekmovanja, na tribunah dvorane Rocket Mortgage FieldHouse poskrbel za slovensko veselico. To bo tudi njegova zadnja tekma pred 25. rojstnim dnevom, ki ga bo praznoval v sredo. In to delovno, saj bo z Dallasom gostoval v Torontu, kjer podobno kot v Clevelandu ne manjka slovenskih izseljencev, tako da bodo slovenske zastave na dan, ko bo zvezdnik Dallasa dopolnil četrt stoletja, ponosno zaplapolale tudi v kanadskem velemestu.

Posebnega sprejema bo v Clevelandu zagotovo deležen tudi Kyrie Irving, ki je pred leti skupaj z LeBronom Jamesom popeljal Cavalierse do naslova prvaka. Clevelandu gre v tej sezoni odlično, v vzhodni konferenci je več zmag od njega zbral le Boston.

Luka Dončić je pred srečanjem poskrbel za novo viralno uspešnico, ko je na treningu, in to kar v natikačih, čudežno zadel koš z ogromne razdalje. Proti Clevelandu mu verjetno še ne bo priskočil na pomoč Dante Exum, ki pa bi se lahko soigralcem pridružil že v Torontu, tako da bi lahko trener Jason Kidd takrat prvič letos računal na najmočnejšo zasedbo.

LeVert popravil formo

Caris LeVert je na zadnji medsebojni tekmi v Dallasu dosegel 29 točk. Foto: Reuters Trener Clevelanda J. B. Bickerstaff je v tej sezoni že ugnal Dallas. V Teksasu je bil boljši s 113:110, največ preglavic pa je takrat gostiteljem povzročal Caris LeVert (29 točk). Na žalost Dallasa se vrača v formo. Pred srečanjem proti Washingtonu je imel opravka s strelsko krizo, saj je pred tem na zadnjih dveh tekmah iz igre zadel le tri od 21 metov, proti Wizardsom pa je prispeval 18 točk, 12 skokov (največ v tej sezoni) in osem asistenc. Pod koši je kraljeval Jarrett Allen (22 točk, 12 skokov in pet asistenc), omenjena igralca pa bi bila lahko poleg prvega zvezdnika Donovana Mitchella največja nevarnost za obrambo Dallasa, ki je proti Indiani naletela na številne težave.

Kar se tiče Dallasa, na zahodu vlada velika gneča v boju za peto in šesto mesto, ki še vodita neposredno v končnico. Povsem blizu so štiri ekipe, tako da bi prišla Dončiću, Irvingu in druščini prav vsaka zmaga.

