Luka Dončić pred letom dni do epskega podviga, tokrat vprašljiv

Dallas Mavericks v četrtek zgodaj zjutraj po slovenskem času čaka spopad s Cleveland Cavaliers, slovenski superzvezdnik Luka Dončić, ki je v torek s 50 točkami in 15 asistencami zablestel pri zmagi nad Phoenix Suns (128:114), pa se je znašel na seznamu vprašljivih za to tekmo. Ljubljančan ima nekaj težav s stegensko mišico, poročajo ameriški mediji. Pred natanko letom dni se je Dončić zapisal v zgodovino lige NBA, ko je moštvu New York Knicks nasul 60 točk, tem dodal 21 skokov in deset asistenc.

Luka Dončić je v tej sezoni izjemen, na tekmo dosega povprečno 33,5 točke, kar ga na lestvici najboljših strelcev lige uvršča na drugo mesto, za zvezdnika Philadelphie Joela Embiida (35 točk). V torek je na božičnem spektaklu v Phoenixu domačim Sunsom nasul 50 točk in bil najzaslužnejši za 18. zmago Dallasa v tej sezoni. Mavericksi so doživeli 12 porazov, trenutno pa so peti na lestvici zahodne konference.

Dončić je v tej sezoni izpustil vsega dve tekmi, sicer pa je na igrišču preživel povprečno 37 minut, kar ga uvršča na tretje mesto najbolj zaposlenih igralcev v ligi. Ob odsotnosti Kyrieja Irvinga, ki je zaradi poškodbe pete izpustil že devet tekem in bo zagotovo tudi četrtkovo s Clevelandom, Dončiću trener Jason Kidd le stežka nameni kakšno minuto počitka. "Ko je vroč, mu poskušamo le spraviti žogo v roke, ob tem pa si belimo glavo, kako mu zagotoviti tudi nekaj oddiha," je po tekmi v Phoenixu priznal Kidd.

Povsem mogoče je, da bo ta oddih dočakal nocoj, saj se je zaradi manjših težav s stegensko mišico (vnetje) znašel na seznamu vprašljivih. Kidd pa zagotovo ne bo mogel računati na Irvinga, Maxija Kleberja in Josha Greena.

V četrtek pa mineva natanko leto dni od Dončićevega epskega podviga proti New York Knicks. Takrat je slovenski as tekmecem nasul kar 60 točk, tem pa dodal 21 skokov in deset asistenc in kot sploh prvi košarkar v zgodovini lige NBA poskrbel za takšen trojni dvojček (60/20/10). Do danes je v najmočnejši košarkarski ligi na svetu zbral že 62 trojnih dvojčkov, domala na vsaki tekmi pa podre kakšnega od rekordov, bodisi lige, še pogosteje pa teksaške franšize. V torek je že presegel mejo deset tisoč doseženih točk v karieri in postal šele šesti igralec v ligi NBA, ki je dosegel petmestno število točk pred 25. rojstnim dnevom.

To mu je uspelo v 358. tekmi. Manj od njega so jih v preteklosti potrebovali le rekorder Wilt Chamberlain (236 tekem), Michael Jordan (303), Elgin Baylor (315), Kareem Abdul-Jabbar (319), Oscar Robertson (334) in George Gervin (355), Dončić pa se je na večni lestvici izenačil z Bobom McAdoojem (358).

Liga NBA, 27. december:

Lestvica:

Preberite še: