Ko sta se Luka Dončić in Jalen Brunson pomerila prvič v tej sezoni, je Dallas zmagal z visoko razliko v New Yorku. Foto: Reuters

V noči na sredo bo v ligi NBA nastopilo 20 klubov. Med njimi sta tudi dva s slovenskima legionarjema. Dallas Luke Dončića, ki je drugi najboljši strelec lige, v tej sezoni pa ga krasi 49,9-odstoten met iz igre, bo poskušal še drugič v tej sezoni premagati New York. Mavericks lovijo četrto zaporedno zmago, prvič po selitvi v New York pa bi lahko v dvorani American Airlines Center gostoval Jalen Brunson, a je njegov nastop zaradi zdravstvenih težav negotov. Denver Vlatka Čančarja bo gostoval v Sacramentu, vse skupaj pa ponovil še dan pozneje, tako da čakajo vodilno ekipo zahodne konference naporni dnevi v glavnem mestu Kalifornije.

V zadnji sezoni sta bila Dončić in Brunson najboljša strelca Dallasa v končnici. Foto: Guliverimage Še v prejšnji sezoni, zlasti v končnici, ko je Dallas s prebojem med najboljše štiri v ligi NBA napravil največji uspeh zadnjih let, sta pod taktirko Jasona Kidda zelo dobro sodelovala Luka Dončić in Jalen Brunson, nato pa je nekdanjega asa Villanove premamila konkretna ponudba New Yorka, kluba, s katerim je že pred leti sodeloval njegov oče Rick.

Menil je, da bi lahko pri kratkohlačnikih pokazal še več kot v Dallasu, kjer je ostal v medijski senci LD77, s katerim je navezal veliko prijateljstvo. To se je opazilo že na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni, ko so Mavericks v New Yorku prepričljivo ugnali gostitelje (121:100), nekdanja soigralca pa sta si segla v objem. Tako je bilo v začetku decembra.

Luka Dončić v tej sezoni na tekmo dosega 32,8 točke, 8,7 asistence in 8,3 skoka, ob tem pa ga iz igre krasi kar 49,9-odstotna natančnost meta. Tako visoke še ni imel v karieri, odkar nastopa v ligi NBA. Odstotek meta za tri točke se postopno izboljšuje, zdaj je 35,6-odstoten. Foto: Reuters

Povprečje Luke Dončića, odkar nastopa v ligi NBA:

Sezona Število točk na tekmo Odstotek meta iz igre 2022/23 32,8 49,9 2021/22 28,4 45,7 2020/21 27,7 47,9 2019/20 28,8 46,3 2018/19 21,2 42,7

Dobre tri tedne pozneje se bosta Dallas in New York pomerila še v Teksasu. Navijači Dallasa komaj čakajo, da lahko v dvorani American Airlines Center, pred katero po novem stoji veličasten kip Dirka Nowitzkega, pozdravijo dolgoletnega branilca, ki je iz sezone v sezono dosegal večje število košev in si višal vrednost. ''To bo izjemno. JB je naš fant. Obeta se zabaven večer, lepo ga bo ponovno srečati,'' je pred dvobojem, na katerem bo Dallas lovil četrto zaporedno zmago, New York pa poskušal končati niz treh porazov, napovedal Dončić. Takrat še ni vedel, da ima Brunson težave s kolkom. Zaradi tega na zadnji tekmi, ko so New York na božični večer doma ostali praznih rok proti 76ers, ni odigral zadnje četrtine do konca.

"Domov" se vrača tudi Randle

Zanimivo je, da imata Dallas in New York enako razmerje zmag in porazov (18-16) v tej sezoni, a so Mavericks večino zmag dosegli doma (13-5), Knicks pa v gosteh (10-6). Foto: Reuters Njegov status za dvoboj v Dallasu je vprašljiv, tako da bi lahko čustven sprejem občinstva in nekdanjih soigralcev v Dallasu padel v vodo. Brunsona zelo ceni tudi nekdanji trener Jason Kidd: ''Želim mu vse najboljše, obožujem ga. Poglejte, kaj je napravil v Villanovi (dvakrat je osvojil študentsko ligo NCAA, op. p.). Je pravi profesionalec, zmagovalec. Knicks so lahko srečni, da ga imajo,'' je poln hvale na račun nekdanjega varovanca, ki v tej sezoni za New York dosega 20 točk na tekmi, hkrati pa podeli skoraj sedem asistenc. Zanimivo je, da se ''domov'' vrača tudi Julius Randle, najboljši strelec New Yorka (23 točk na tekmo), ki je rojen v Dallasu.

Nastop Brunsona je tako negotov. Če ga ne bo, bo več minut na parketu prebil Immanuel Quickley. Pri Dallasu ne bo kar nekaj pomembnih igralcev, v obrambi se bo zelo prisotna poznala odsotnost Doriana Finney-Smitha in Maxija Kleberja. V napadu se največ pričakuje do vročega dvojca Luka Dončić-Christian Wood. Na zadnji tekmi sta oba presegla mejo 30 točk.

Denver dvakrat zapored v Sacramentu

Bo Vlatko Čančar dočakal priložnost za nastop v Sacramentu? Foto: Reuters Slovenski reprezentant Vlatko Čančar bo z Denverjem gostoval pri Sacramentu, prihodnji dan pa ponovil vajo. Tako ga čakata zaporedni gostovanji v dvorani Golden 1 Center. Denver je vodilni klub zahodne konference. Na zadnji tekmi je po podaljšku ugnal Phoenix. Aaron Gordon je izstopal s kar sedmimi zabijanji, najbolj spektakularnega je izvedel v podaljšku, Nikola Jokić pa je dosegel že sedmi trojni dvojček v tej sezoni in ga podkrepil z izjemnimi številkami (41 točk, 15 skokov in 15 asistenc). Denver je razigran, dobil je sedem od zadnjih osem tekem v ligi NBA, Sacramento pa bo najverjetneje pogrešal Domantasa Sabonisa, ki si je poškodoval palec na desni roki.

Philadelphia 76ers bo s prvim strelcem lige Joelom Embiidom in vse boljšim Jamesom Hardnom lovila deveto zaporedno zmago. Pomerila se bo proti Washingtonu.

