Velik udarec za Clippers, Dončić prihaja zvečer po maščevanje

V noči na ponedeljek bo v ligi NBA odigranih devet dvobojev, dogajanje pa se bo začelo z atraktivnim gostovanjem Dallas Mavericks v mestu angelov. Telički so na božični dan izgubili proti prvakom Lakers (115:138), danes pa bodo ob 21.30 lovili prvo zmago v tej sezoni proti Los Angeles Clippers, ki so jih v prejšnji sezoni izločili v končnici sezone. Luka Dončić je v tem trenutku deseti najboljši strelec lige.

Če Dallas Mavericks v tretjem nastopu lovi pot do prve zmage v tej sezoni, pa se Los Angeles Clippers lahko pohvalijo že z dvema. Najprej so v mestnem spektaklu zasenčili branilce naslova Lakers, nato pa v razburljivem srečanju v gosteh premagali še Denver in se mu maščevali za poletni izpad v končnici.

Sladko zmago so plačali zelo drago, saj je prvi zvezdnik Kawhi Leonard utrpel poškodbo ust, zaradi katere najverjetneje ne bo zaigral na današnji tekmi. S komolcem ga je v boju za žogo nehote udaril v obraz soigralec Serge Ibaka, Leonard pa jo je odnesel z osmimi šivi. Največjo nevarnost za moštvo iz Teksasa bo tako predstavljal Paul George, v vedno boljši formi pa sta evropska novinca pri Clippers Serge Ibaka in Nicolas Batum.

Kako je Serge Ibaka nehote poškodoval soigralca Kawhija Leonarda:

Dallas bo v dvoboju, ki ga bo zaradi zgodnjega začetka (21.30 po slovenskem času) spremljalo nemalo ljubiteljev košarke na sončni strani Alp, ponovno nastopil brez Kristapsa Porzingisa. Latvijec, ki ima težave s poškodbo kolena, bo zaigral šele konec januarja. Pri gostiteljih bosta zaradi zdravstvenih težav odsotna Jay Scrubb (poškodba stopala) in Marcus Morris (poškodba desnega kolena), ki je pred nekaj meseci v končnici lige NBA v Orlandu s spornimi potezami nekajkrat pošteno razjezil Luko Dončića. Ni jih malo, ki menijo, da je skušal Morris namerno škodovati in poškodovati slovenskega asa, s katerim se danes ne bo pomeril v medsebojnem obračunu, ampak spremljal njegovo predstavo le kot gledalec.

Dallas se bo tako danes skušal maščevati klubu iz Kalifornije za izpad v prvem krogu končnice. To je bil tudi prvi izločilni del lige NBA, v katerem je nastopil Dončić.

Najboljši Harden, Dončić na repu deseterice

James Harden je odprl novo sezono s 44 točkami! Foto: Reuters Dončić v začetku nove sezone pogreša strelsko bolj razigrane soigralce. V uvodnih dveh tekmah je bil prepričljivo najboljši strelec Teličkov, nihče od njegovih soigralcev pa ni prispeval več kot 17 točk. Mladi slovenski zvezdnik je v uvodnih dveh tekmah skupaj dosegel 59 točk (32 in 27), s povprečjem 29,5 točke na tekmo pa si s košarkarjem Clevelanda Collinom Sextonom na lestvici najboljših strelcev tekmovanja deli deseto mesto.

V vodstvu je bradati as Houston Rockets James Harden, ki je na uvodni tekmi sezone dal kar 44 točk, več kot 35 točk na srečanje pa v uvodnem delu aktualne sezone dosegajo še košarkarji Atlante Trae Young (36,5), Memphisa Ja Morant (36) in Washingtona Bradley Beal (35). Ljubljančan ne more biti preveč zadovoljen z odstotkom meta za tri točke, ki je zelo skromen (18,7), saj je zadel le dva od 11 poizkusov, povprečno na dvoboj pa prispeva še šest asistenc in šest skokov.

Liga NBA, 27. december: 21.30 Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks

01.00 Charlotte Hornets – Brooklyn Nets

01.00 New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs

01.00 Washington Wizards – Orlando Magic

01.30 Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers

02.00 Chicago Bulls – Golden State Warriors

02.00 Indiana Pacers – Boston Celtics

03.00 Sacramento Kings – Phoenix Suns

04.00 Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves

Lestvica: