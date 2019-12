Goran Dragić in druščina pričakujejo vročo Indiano

Košarkarji Miami Heat z zlatim slovenskim kapetanom Goranom Dragićem se bodo v noči na soboto na domačem parketu pomerili z Indiana Pacers. To bo spopad tretje in šeste ekipe na lestvici vzhodne konference lige NBA. Najboljše moštvo lige, Milwaukee Bucks, gostuje pri najslabšem, Atlanta Hawks.

Miami bo poskušal proti Indiani nadaljevati zmagoviti niz, ki traja tri tekme, nalet vroče Indiane pa so malo pred božičem ustavili Milwaukee Bucks, ko so prekinili njen pet tekem trajajoč zmagoviti niz, a so se Pacers po porazu pobrali in nazadnje premagali branilce naslova prvakov iz Toronta.

Najboljši proti najslabšim

Grški superzvezdnik Giannis Antetokounmpo in druščina iz Milwaukeeja so na božični dan izgubili proti Philadelphii, a so še vedno z naskokom najboljša ekipa lige. Do zdaj so namreč zabeležili 27 zmag in 6 porazov, v noči na soboto pa se bodo v Atlanti pomerili s tamkajšnjimi Hawks, najslabšim moštvom lige. Hawks so kljub izvrstnim predstavam mladega asa Traeja Younga (s povprečjem 29 točk na tekmo je četrti strelec lige, zaostaja le za Jamesom Hardnom – 38,1 točke –, Antetokounmpom – 30,5 točke – in našim Luko Dončićem – 29,1 točke) v tej sezoni dosegli le šest zmag, 25-krat pa so bili poraženi.

Podprvaki, ki so nazadnje presenetili Houston Rockets, pričakujejo Phoenix Suns, ki slasti zmage niso okusili že sedem zaporednih tekem, Charlotte Hornets gostijo Oklahoma City Thunder, Orlando Magic Philadelphia 76ers, že v petek zvečer po slovenskem času pa Boston Celtics gostijo Cleveland Cavaliers.

Liga NBA, 27. december:

Lestvica:

Preberite še: