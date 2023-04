Boston že v konferenčni polfinale?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji moštva Boston Celtics si lahko ponoči po slovenskem času z zmago v Atlanti že zagotovijo mesto v konferenčnem polfinalu lige NBA in s tem spopad s Philadelphia 76ers. Kelti v seriji prvega kroga končnice proti Atlanta Hawks vodijo s 3:2 v zmagah.

Philadelphia 76ers že nekaj časa čakajo na svojega tekmeca v polfinalu vzhodne konference, tja so se uvrstili po le štirih tekmah z Brooklyn Nets. Te so izločili z metlo, s 4:0 v zmagah.

Veliko bolj napet je spopad Bostona in Atlante. Ta bo ponoči na svojem parketu poskušala serijo izenačiti na 3:3 v zmagah in izsiliti odločilno sedmo tekmo. Če Traeju Youngu in druščini uspe, bo odločitev o zmagovalcu padla v soboto zjutraj po slovenskem času v Bostonu.

Liga NBA, 27. april

Liga NBA, 1. krog končnice: Zahod:

Denver Nuggets (1) – Minnesota Timberwolves (8) /4:1/

Phoenix Suns (4) – Los Angeles Clippers (5) /4:1/

Sacramento Kings (3) – Golden State Warriors (6) /2:3/

Memphis Grizzlies (2) – Los Angeles Lakers (7) /2:3/ Vzhod:

Milwaukee Bucks (1) – Miami Heat (8) /1:4/

Cleveland Cavaliers (4) – New York Knicks (5) /1:4/

Philadelphia 76ers (3) – Brooklyn Nets (6) /4:0/

Boston Celtics (2) – Atlanta Hawks (7) /3:2/ // izid v zmagah; igrajo na štiri zmage

Preberite še: