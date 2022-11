Dončić še naprej prvi favorit za prestižno priznanje

Danes zvečer bodo na račun prišli vsi ljubitelji lige NBA in Luke Dončića v Sloveniji, saj se bodo njegovi Dallas Mavericks že ob 23. uri po slovenskem času pomerili s Toronto Raptors. Dallas je proti Torontu dobil zadnje štiri tekme, tudi zadnjo 4. novembra, ko so bili Mavericks na domačem parketu boljši s 111:110.

To bo za Luko Dončića in Dallas drugo izmed treh zaporednih gostovanj v nizu. Zasedba Jasona Kidda je izgubila zadnji dve tekmi proti Denverju in Bostonu, po sedemnajstih obračunih v tej sezoni pa so pri devetih zmagah. A na zadnjih dveh tekmah so bili neuspešni tudi košarkarji Toronta. Na zadnji tekmi so proti Brooklynu iz igre metali le s 35,6-odstotno natančnostjo, zadeli so le 24,1 odstotka metov za tri točke.

Na tekmi s Torontom bodo Mavericks spet največ upov položili v Dončića, ki je že drugi teden zapored po številu glasov navijačev v vodstvu za naziv MVP. Za njim se je uvrstil košarkar Bostona Jayson Tatum, na tretje mesto pa se je prebil najboljši košarkar lanske sezone, član Denverja Nikola Jokić. Dončić v tej sezoni v povprečju dosega 34 točk, devet skokov in 8,1 asistence na tekmo, a dokončna uvrstitev na lestvici MVP ne bo odvisna le od njega, temveč tudi od predstav Dallasa, ki je trenutno šele na devetem mestu zahodne konference.

The reigning #KiaMVP makes his way into the top-three in this week's NBA App MVP Ladder as Luka Doncic holds onto the top spot!



Dončić je po mnenju mnogih in tudi sebe v tej sezoni izboljšal tudi svojo igro v obrambi, ki je verjetno eden najšibkejših elementov njegovega razkošnega košarkarskega znanja. "Mislim, da sem letos naredil velik korak naprej. Vseeno mi je, če se drugi s tem ne strinjajo, glavno je, da verjamem vase. Mislim, da v obrambi igram veliko boljše kot zadnja štiri leta, in to je dober pokazatelj," je o tej temi za Dallas Morning News dejal Dončić. Na 280 odigranih tekmah je dosegel že več kot 7.500 točk, več kot dva tisoč skokov in dva tisoč asistenc. Hitreje je do teh mejnikov prišel le Oscar Robertson, ki je za to potreboval 254 tekem, na tretjem mestu je na tej lestvici LeBron James, ki je za takšne številke odigral 311 tekem.

S pohvalami na račun Dončića je v zadnjem pogovoru za Dallas Morning News znova postregel tudi trener Jason Kidd. "Res zelo uživam, ko ga treniram. Biti z njim, ga trenirati in delati z njim je res super," je dejal Kidd. Njegova tekmovalnost se kaže v mnogih pogledih. Eden od načinov, kako se to letos bolj kaže, je tudi, da je bolj glasen. Naredil je korak naprej v komunikaciji s soigralci," je priznal Kidd, ki je prav tako pohvalil Lukov doprinos v obrambi. "Kot igralec želi imeti celoten paket. S tem se ne more pohvaliti veliko košarkarjev. Upam, da mu bomo lahko pomagali priti tja," je še sklenil Kidd.

Liga NBA, 26. november: 23.00 Toronto Raptors – Dallas Mavericks

2.00 Houston Rockets – Oklahoma City Thunder

2.00 San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers

3.00 Phoenix Suns – Utah Jazz

Lestvica:

