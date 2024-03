Še 11 tekem za Dončića, tekmeci ne bi mogli biti težji

Zanimiva noč v ligi NBA: Miami gosti Golden State, Milwaukee Lakers, New Orleans Oklahoma City, za konec pa še Sacramento Luko Dončića in njegov Dallas. Tako Kingsi kot Mavericksi imajo 42 zmag in 29 porazov ter so v neposredni bitki za šesto mesto, ki vodi v končnico in pomeni, da se izognejo neugodnemu play-inu, dodatnim kvalifikacijam za končnico, v katero gredo ekipe od sedem do deset.

Do konca rednega dela sezone je za Dallas Mavericks in Sacramento Kings samo še 11 tekem. Za četrtim New Orleansom in petimi Los Angeles Clippers zaostajajo za dve zmagi, osmi Phoenix pa ima prav tako 42 zmag, a en poraz več (30). V rednem delu je sicer ogromno tekem, kar 82, a zdaj res vsaka veliko šteje. In koledar do konca sezone za Dallas ne bo nič lažji, dvakrat denimo igrajo še z Golden State Warriors (36 zmag, 34 porazov) in dvakrat s Houston Rockets (36-35), torej z ekipama, ki se borita za deseto mesto. Z izjemo že odpisanega Detroita čakajo Dallas tekmeci, ki bodo igrali v končnici ali pa se zanjo krčevito borijo.

Zadnjih 11 tekem Dallasa v rednem delu sezone:



26. 3. - Sacramento Kings (42 zmag - 29 porazov)

29. 3. - Sacramento Kings (42-29)

31. 3. - Houston Rockets (36-35)

2. 4. - Golden State Warriors (36-34)

4. 4. - Atlanta Hawks (32-39)

5. 4. - Golden State Warriors (36-34)

7. 4. - Houston Rockets (36-35)

9. 4. - New Orleans Hornets (44-27)

10. 4. - Miami Heat (39-32)

12. 4. - Detroit Pistons (12-60)

14. 4. - Oklahoma City Thunder (49-21)

V ponedeljek je Dallas premagal Utah. Foto: Reuters Obe ekipi sta trenutno v dobri formi, Mavericksi imajo niz štirih zaporednih zmag, na zadnjih desetih pa so zmagali osemkrat (Kingsi sedemkrat). To sezono med sabo igrajo tretjič, nazadnje je Sacramento zmagal s 120:115. Se bodo pa čez tri dni pomerili še četrtič, znova v Kaliforniji.

Luka Dončić je prvo ime Dallasa, na tekmo dosega po 34 točk, devet skokov in 9,9 asistence. Na zadnjih desetih tekmah ima Kyrie Irving povprečje 23,5 točke. Pri Sacramentu izstopata De'Aaron Fox s povprečjem 26,7 točke na tekmo (na zadnjih tekmah dobro meče tudi za tri točke) in Domantas Sabonis, ki daje po 19,8 točke in ima kar 13,7 skoka ter 8,3 asistence na tekmo.

Liga NBA, 26. marec:

Lestvica: