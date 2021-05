Popravni izpit za Utah Jazz in NY Knicks

Moštvi Utah Jazz in New York Knicks sta končnico lige NBA odprli s porazoma na domačem parketu proti Memphis Grizzlies in Atlanta Hawks, ponoči pa imata priložnost, da vendarle unovčita prednost domačega terena in seriji vsaj izenačita, preden se za se tekmi preselita na "sovražen" teren. Philadelphia 76ers na prvi domači tekmi Washingtonu niso dovolili presenečenja, vodstvo bodo poskušali povišati na 2:0 v zmagah.