Luka Dončić na ponovitvi derbija iz lanske končnice

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks se bodo v noči na petek v ligi NBA spet spopadli s Phoenix Suns, moštvom, ki so ga v lanskem polfinalu zahodne konference izločili s 4:3 v zmagah. A to bo kot kaže derbi z napako, saj se pri Soncih z zdravstvenimi težavami spopadajo prvi zvezdnik moštva Devin Booker, pa tudi Deandre Ayton in Landry Shamet. Ti so vprašljivi za tekmo s Teksašani, medtem ko bodo Dončićevi spet pogrešali Christiana Wooda in Maxija Kleberja.