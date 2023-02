Dončić proti LeBronu, a ne sredi noči, že zvečer!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dallas Mavericks so na šestem mestu lestvice zahodne konference, Los Angeles Lakers pa na 13. A ekipi ločijo le štiri zmage. Po 63 odigranih tekmah oziroma pred preostalimi 31 v rednem delu je tako to zelo pomembna tekma v boju za uvrstitev v končnico.

To je dvoboj košarkarjev, ki spadata med največje zvezde v ligi NBA. Luka Dončić je s povprečjem 33,2 točke na tekmo prvi strelec lige, veteran LeBron James pa je trenutno pri povprečju 29,6 točke na tekmo. Nazadnje sta se pomerila desetega januarja, ko se je po podaljšku zmage s 119:115 veselil Dončić.

Od tiste tekme sta obe ekipi nekoliko prevetrili kader in dobili vsaka po enega zvezdnika: Dallas Kyrieja Irvinga, Los Angeles pa Russella Westbrooka. Domači še naprej pogrešajo poškodovana Davisa Bertansa in Maxija Kleberja, pri gostih pa niso stoodstotno zdravi James, D`Angelo Russell in Anthony Davis.

