Luka Dončić in Dallas Mavericks so na zahtevnem gostovanju v Staples Centru. Po Los Angeles Lakers zdaj igrajo še z Los Angeles Clippers v noči na nedeljo ob 4.30. Zvezdniška ekipa je po prihodu Jamesa Hardna še veliko dolžna, na zadnjih desetih tekmah je namreč zmagala samo trikrat.

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks so po prvih 15 tekmah sezone pri vrhu zahodne konference. Imajo deset zmag, je pa res, da so na zadnjih petih tekmah kar trikrat izgubili. Nazadnje so zmagali, v noči na četrtek s 104:101 proti Los Angeles Lakers. Košarkarji iz Dallasa so na ameriški praznik zahvalni dan ostali v Los Angelesu, saj zdaj v Staples Centru igrajo še z Los Angeles Clippers, ki imajo za zdaj samo šest zmag. James Harden se še uigrava z novimi soigralci.

Zahvalni dan so Luka in soigralci preživeli na plaži v bližini Los Angelesa:

Dončićev soigralec "padel z Eifflovega stolpa"

Dereck Lively II. je na tekmi proti Lakersom grdo padel na hrbet. Foto: Reuters

Pri Dallasu naj bi tudi na tej tekmi manjkala Maxi Kleber (poškodba prsta) in mladi Dereck Lively II. (hrbet). Ta je na prejšnji tekmi tako grdo padel na hrbet, da se je pred 48 urami komaj premikal. Zdaj se vendarle počuti bolje. O padcu je povedal: "Občutek je bil, kot bi padel z Eifflovega stolpa."

Liga NBA, 25. november:

Lestvica