"Ko se eden od naših košarkarjev znajde na tleh, moramo vsi storiti enako. To je zgled, ki ga dajemo in mu sledimo, in mislim, da daje ton preostali ekipi glede tega, kaj moramo narediti, da zmagujemo. Če se Luka meče za žogo, moramo vsi početi isto," je po zadnji zmagi Dallasa proti Utah Jazz razlagal Kyrie Irving. Ta je z Mavericks v zadnjem obračunu blestel v igri pod obema obročema, Dallas je namreč s kar 18 zabijanji postavil rekord franšize na eni tekmi, hkrati pa se podpisal tudi pod najboljši dosežek kateregakoli kluba v tej sezoni.

Še bolj kot to je zasedbo Jasona Kidda razveselila tretja zaporedna zmaga, v noči na torek se bodo tako borili še za četrto zaporedno. Mavericks na izjemno izenačenem zahodu z izkupičkom 41-29 trenutno zasedajo osmo mesto, imajo enako razmerje kot sedmi Sacramento in le zmago manj od šestega Phoenixa, tako da bo do konca rednega dela izredno pomembna prav vsaka tekma.

Se bo Dallas podpisal še pod četrto zaporedno zmago? Foto: Guliverimage

Dončić je na zadnjem srečanju v 35 minutah dosegel 34 točk, devet skokov in osem podaj. Na tistem srečanju Mavericks niso mogli računati na poškodovanega Josha Greena, enako velja tudi za prvega od petih gostovanj, ki čakajo Dallas v prihodnjih dneh. Ob tem je pod vprašajem nastop Maxija Kleberja, ki ima težave s kolenom. Pri gostiteljih medtem vprašaj visi ob imenih Jordana Clarksona, ki je izpustil četrtkovo tekmo, in pa tudi prvega zvezdnika Laurija Markkanena. Na zadnjem obračunu z Dallasom je dosegel 21 točk, zadel je le eno trojko iz devetih poskusov, medtem ko ob porazu Utaha proti Houstonu (119:147) ni igral. Zaradi suspenza bo manjkal tudi Kris Dunn. Ta se je namreč na zadnjem srečanju s Houstonom zapletel v prepir z Jabarijem Smithom in prejel kazen suspenza dveh srečanj. Jazz so na zadnjih trinajstih tekmah slavili le dvakrat, od odmora All-Star pa se ponašajo z najslabšo obrambo v ligi, brez zmage so na zadnjih petih zaporednih tekmah.

Ekipi se bosta pomerili še četrtič v tej sezoni, dvakrat je bil v areni American Airlines boljši Dallas, na domačem parketu pa so bili na novega leta dan boljši Jazz. Dallas bo po tej tekmi nadaljeval izredno pomembna gostovanja pri Sacramentu, nato zasedbo iz Teksasa v nizu zaporednih gostovanj čakata še srečanji pri Houstonu in Golden Statu.

Liga NBA, 25. marec:

Lestvica: