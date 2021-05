"Vse se vrti okoli Dončića, pa če ima žogo ali ne"

Pred Luko Dončićem in njegovimi Dallas Mavericks je druga tekma prvega kroga končnice v ligi NBA. Prvo tekmo s sicer favoriziranimi Los Angeles Clippers so pred dnevi dobili s 113:103, zato bi bili tudi z izidom 1:1 v zmagah pred selitvijo na domač parket lahko zadovoljni, a trener Teličkov Rick Carlisle noče slišati o kakšnem taktiziranju. "Na vsaki tekmi gremo na zmago," je odločen.

Slovenski zvezdnik lige NBA je na prvi tekmi "play-offa" Clippersom nasul 31 točk, tem pa dodal še 11 asistenc in deset skokov za svoj tretji trojni dvojček na tekmah končnice. So ga pa Clippers v zadnji četrtini z agresivno obrambo in podvajanjem omejili na le eno točko, in v taboru Mavericks pričakujejo, da bodo to taktiko tokrat uporabili že v začetku tekme.

Podvajanje Dončića ima svojo ceno

Z agresivnim pokrivanjem Dončića so se Clippersi izkazali že lani, ko je Ljubljančana tudi z umazanimi prijemi trpinčil predvsem Marcus Morris, a tudi ta pristop ima svojo ceno. Na prvi tekmi letošnje končnice so osredotočenost obrambe domačih na prvega zvezdnika teksaške ekipe odlično izkoristili Tim Hardaway Jr. (21 točk), Dorian Finney-Smith (18) in Jalen Brunson (15), ki so skupaj k zmagi prispevali 54 točk.

Brunson, ki je pred dnevi sploh prvič zaigral v končnici in z odlično predstavo močno razveselil očeta Ricka, veterana lige NBA (od leta 1997 do 2006 je igral za Portland, NY Knicks, Boston, Chicago, Toronto, LA Clippers, Seattle in Houston), je o učinku Luke Dončića dejal: "Orjaški gravitacijski privlak ima. Vse se vrti okoli njega, pa če ima žogo ali ne."

Mavericks na "poslovni poti"

Kljub odličnemu začetku končnice pa so v Dallasu odločeni, da še dvignejo raven igre, o kakšni sproščenosti po tem, ko so do ene zmage prišli že v gosteh, trener Carlisle noče slišati: "To je za nas poslovna pot, tukaj smo, da dve tekmi odigramo na najvišji ravni. Zmagati si želimo na vsaki tekmi. Nekaj stvari smo dobro opravili na prvi tekmi, ki pa je bila zelo, zelo tesna, a na drugi lahko še marsikaj izboljšamo."

Vprašljiv je nastop Maxija Cleberja, ki je po dopoldanskem treningu čutil nekaj bolečin, svoje načrte pa imajo seveda tudi v taboru LA Clippers. "Dallasu je treba priznati, da ima dobro ekipo, ampak serija se igra na štiri zmage. Vemo, kaj moramo danes storiti bolje," je odločen Paul George, ki je bil na prvi tekmi s 23 točkami drugi strelec ekipe LA. Prvi je bil Kawhi Leonard s 26 točkami.

Ponoči bosta še dve tekmi, branilci naslova LA Lakers bodo v Phoenixu poskušali izenačiti serijo s Suns, isti cilj imajo Boston Celtics v dvoboju z Brooklyn Nets.

Liga NBA, 25. maj, prvi krog končnice: Zahod:

4:00, Phoenix Suns - Los Angeles Lakers /1:0/

4:30, Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks /0:1/ Vzhod:

1:30, Brooklyn Nets - Boston Celtics /1:0/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

