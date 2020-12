Dragić Miami popeljal do prve zmage v sezoni, ponoči Dončić proti LeBronu

Miami je v prvi tekmi večera s 11:98 porazil New Orleans Pelicans, ključni mož floridske ekipe pa je bil prav slovenski zvezdnik Goran Dragić. Čeprav je trener Heat Erik Spoelstra v prvem polčasu varčeval z igralnimi minutami koseškega zmaja in ga v igro prvič poslal šele dobrih pet minut pred koncem prve četrtine, v kateri so domači zaostajali za Pelikani, je prav s to potezo prebudil ekipo.

Dragić je namreč odlično razigral soigralce, s pravimi potezami v ključnih trenutkih tekme in z izvrstnimi podajami soigralcem poskrbel za preobrat, Miami pa je sredi druge četrtine vodil že za 23 točk. V drugem polčasu je Ljubljančan prevzel tudi vlogo nadomestnega vodje moštva, saj je kapetan Jimmy Buttler zaradi "zategnjenosti" v desnem gležnju, kot so prek družbenih omrežij sporočili iz kluba, ob polčasu ostal v slačilnici.

Dragić je tekmo končal z 18 točkami (met za dve 6/11, za tri 0/4, proti 6/7), devetimi asistencami, štirimi ukradenimi žogami, dvema skokoma in tremi izgubljenimi žogami. Prvi strelec moštva je bil Duncan Robinson s 23 točkami, 18 jih je dosegel v prvem polčasu, vse z metom za tri točke, šest trojk v enem polčasu pa je tudi novi rekord božičnih tekem v ligi NBA. Najboljši Pelikan je bil Zion Williamson, ki se je ustavil pri 32 točkah in 14 skokih.

Ponoči spopad za sladokusce

"Božično darilo za vse košarkarske sladokusce, Luka proti LeBronu," je le eden izmed naslovov v današnjih ameriških medijih. Tekma, ki bo v današnjem dnevu prejela največ pozornosti, bo za mnoge obračun med Dallasom in LA Lakers. Obe ekipi bosta na svoji drugi tekmi iskali prvo zmago. Dallas je namreč na prvem srečanju proti Phoenixu, na katerem je Luka Dončić dosegel 32 točk, izgubil proti Phoenixu, prvaki LA Lakers pa so morali priznati premoč mestnim tekmecem LA Clippers.

Dallas čaka obračun z LA Lakers. Foto: Guliverimage

Božični obračun prinaša tudi prvi obračun iz oči v oči dveh po mnenju mnogih glavnih tekmecev za osvojitev MVP-naslova – Dončića in LeBrona Jamesa. James si je na prvi tekmi poškodoval gleženj, a je že potrdil, da bo nastopil na tekmi proti Dallasu, saj še nikoli ni izpustil tekme na božični dan. "On je igralec, ki pozna igro. Tu ne gre le za doseganje košev, gre predvsem za podajanje žoge, za branje igre, ki ga drugi ne zmorejo. To so igralci, ki v meni prebudijo 'vav' občutek, in to je igra, ki me spravlja ob živce. Dallas je odlična ekipa in Luka je neverjetni talent," je o Dončiću z izbranimi besedami spregovoril James.

Man I’m excited for tomorrow’s Xmas Day game! Like my kids, might be hard for me to sleep tonight too! Lol.🤷🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) December 25, 2020

Igrati na najvišji ravni

Dončić je sicer na prvi tekmi dosegel zavidljivih 32 točk, a je imel slab met iz igre (11/26), zgrešil je vse poskuse za tri točke. "Luka se bo prilagodil, razume igro bolj kot katerikoli drugi 21-letnik. Pripravili se bomo na Lakerse. Gre za prvake, igrati bomo morali na naši najvišji ravni," je pred tekmo jasen trener Mavericksov Rick Carlisle.

Luka proti LeBronu. Foto: Getty Images

Za Dončića bo tekma še toliko bolj posebna, saj je prvi zvezdnik Jezernikov James eden od njegovih najljubših igralcev. "Zelo se že veselim tekme, to bo moja prva tekma na božični dan in igrali bomo proti prvakom. Upam, da bomo pokazali dobro predstavo. Še danes se spomnim svoje prve tekme proti LeBronu, ki je bila zame nekaj posebnega. Tudi ta danes bo, a je situacija nekoliko drugačna kot takrat," je svoje vtise pred tekmo strnil slovenski košarkar.

Ekipi sta se v lanski sezoni pomerili štirikrat, trikrat so bili boljši aktualni prvaki.

Vesela novica: na zadnjih testiranjih le dva pozitivna V ligi NBA so na rednih testiranjih za novi koronavirus od 16. do 24. decembra potrdili le dva pozitivna igralca, je sporočilo vodstvo lige. Imeni igralcev niso sporočili. Liga v novi sezoni, ko so se tekme vrnile v domače dvorane klubov namesto enotnega prizorišča v sanitarnem mehurčku, stavi na redna testiranja kot ključen ukrep za omejitev širjenja virusa. Kot so tokrat sporočili, je bilo testiranih 558 igralcev, od katerih sta le dva oddala pozitivna vzorca. V času priprav na novo sezono konec novembra je v enem tednu pozitivne teste na novi koronavirus devet dni pred začetkom pripravljalnih tekem oddalo kar 48 od 546 testiranih igralcev.

Liga NBA, 25. december: Miami Heat : New Orleans Pelicans 111:98 (88:79, 66:53, 29:26)

Robinson 23, Dragić 18, 9 asistenc, 2 sk. v 27:09 min., Adebayo 17; Williamson 32, 14 sk., Ingram 28, Hart 12



20.30 Milwaukee Bucks – Golden State Warriors

23.00 Boston Celtics – Brooklyn Nets

2.00 Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks

4.30 Denver Nuggets – Los Angeles Clippers

Lestvica: