V živo: Dallasu met ne steče, LA Lakers vodijo

Učinek Luke Dončića: 7 točk (met za dve 2/3, za tri 1/1, prosti 2/2), 2 skoka, 1 asistenca v 12 minutah igre.

Mavericks so tekmo odprli zadržano, LA Lakers so jim hitro pobegnili, tudi Luka Dončić se je ogrel počasi in svoj prvi koš dosegel šele 3:50 pred koncem prve četrtine. Hitro je dodal še eno trojko in nato še asistiral za trojko Davisa Bertansa. LA je na prvi odmor odšel s prednostjo sedmih točk (28:21).

Takole je dobro razpoloženi Dončić v kabojskih škornjih in klobuku prišel v dvorano American Airlines v Dallasu:

Še pred ogrevanjem so se košarkarji Dallasa udeležili slavnostne predstavitve spomenika legendi kluba Dirki Nowitzkemu:

Mavs players gather behind their GOAT. pic.twitter.com/AAjXHmvzg4 — Brad Townsend (@townbrad) December 25, 2022

Nowitzki, nekoč prvi zvezdnik Dallasa in eden najboljših evropskih igralcev v ligi NBA, je zadnja leta v košarkarskem pokoju posebni svetovalec kluba. Za njegov dolgoletni prispevek so se mu v Dallasu zdaj oddolžili tudi s kipom, ki ga je danes slavnostno razkril sam nemški zvezdnik. Kip predstavlja Nowitzkega v zanj zelo značilnem položaju v karieri - metu ob padcu nazaj, poroča STA.

"Videti je fantastično. Hvala za podporo. Bilo je nekaj posebnega, zelo čustveno, in tale stvar bo tu ostala za vedno," je v nagovoru navijačem dejal Nowitzki.

BREAKING: The Dirk statue has been revealed. It will be in front of the AAC forever 🐐🐐🐐#MFFL pic.twitter.com/FDj8OzCXtF — MFFL (17-16) (@Mavs_FFL) December 25, 2022

Pred tekmo

Luka Dončić je v svoji peti sezoni v ligi NBA vendarle dočakal prvo domačo tekmo na božični dan, in to na najboljši mogoč način, saj bodo danes v dvorani American Airlines Ceneter gostovali Los Angeles Lakers z Dončićevim vzornikom LeBronom Jamesom. Pred imenom zvezdnika Lakers, ki bo v petek dopolnil že 38 let, je sicer pred obračun z Mavericks manjši vprašaj, a bo James na srečanju s slovenskim zvezdnikom skoraj zagotovo nastopil. Dallas bo prvič po enajstih letih dočakal domačo božično tekmo, prvič v tej sezoni pa se bo pomeril z LA Lakers.

To bo deveti obračun Jamesa in Dončića, na šestih do zdaj je bil boljši James, dve tekmi sta pripadli Dončiću in Dallasu. "To bo zame prva domača tekma za božič. Pričakujem polno dvorano, ki nam bo dala dodatno energijo. Verjamem, da se bomo zabavali," je pred tekmo dejal slovenski košarkar.

Tako Dallas kot LA Lakers trenutno niso v najbolj zavidljivi formi. Lakers so z izkupičkom 13 zmag in 19 porazov šele na 13. mestu zahodne konference, izgubili so zadnje tri tekme, vključno z zadnjo s Charlotte Hornets. Ob tem Lakers pogrešajo tudi superzvezdnika Anthonyja Davisa, ki bo zaradi težav s stopalom dlje časa odsoten s parketa. Še večje breme je tako padlo na Jamesa, ki v tej sezoni v povprečju dosega 27,4 točke, 8,2 skoka in 6,7 asistence na tekmo, v svoji 20. sezoni v ligi NBA pa ima 49,3-odstotni met iz igre.

A čeprav so Lakers daleč od zavidljive forme, za Dallas to ni nobena olajševalna okoliščina. Nasprotno, Mavericks so namreč v tej sezoni že večkrat pokazali, da so tekme z vsaj na papirju slabšimi nasprotniki njihova slabost. Ravno na zadnji tekmi s Houstonom je bil Dallas v slabem položaju, a je s 50 doseženimi točkami zasijal Dončić, ki je svojo ekipo popeljal do zmage s 112:106. Dodaten razlog za optimizem v vrstah Dallasa je podatek, da so v tej sezoni v domači dvorani dobili 12 od 17 odigranih tekem.

Bodo pa v zasedbi Dallasa manjkali Dorian Finney-Smith, Josh Green, Maxi Kleber in Kemba Walker, pod vprašajem pa je tudi nastop Jadna Hardyja. Reggie Bullock, ki je zaradi težav z vratom prejšnjo tekmo končal predčasno, je, kot kaže, pripravljen za igro.

Obračuni Dončić - James skozi leta: 31. oktober 2018 Lakers : Mavericks 114:113

James: 29 točk, pet skokov, šest asistenc, tri ukr. žoge

Dončić: 14 točk, pet skokov, sedem asistenc, ena ukr. žoga 30. november 2018 Lakers : Mavericks 114:103

James: 28 točk, pet skokov, štiri asistence, 1 blokada

Dončić: 6 točk, šest skokov, pet asistenc, tri ukr. žoge, dve blokadi 1. november 2019 Lakers : Mavericks 119:110 (po podaljšku)

James: 39 točk, 12 skokov, 16 asistenc, štiri ukr. žoge, ena blokada

Dončić: 31 točk, 13 skokov, 15 asistenc, ena blokada 1. december 2019 Mavericks : Lakers 114:100

Dončić: 27 točk, devet skokov, deset asistenc, tri ukr. žoge

James: 25 točk, devet skokov, osem asistenc, štiri ukr. žoge 29. december 2019 Lakers : Mavericks 108:95

James: 13 točk, šest skokov, 13 asistenc, dve ukr. žogi

Dončić: 19 točk, štiri skoki, sedem asistenc, dve ukr. žogi 10. januar 2020 Lakers : Mavericks 129:114

James: 35 točk, 16 skokov, sedem asistenc, eva ukr. žoga

Dončić: 25 točk, 10 skokov, sedem asistenc 25. december 2020 Lakers : Mavericks 138:115

James: 22 točk, sedem skokov, deset asistenc, ena ukr. žoga

Dončić: 27 točk, štiri skoki, sedem asistenc, ena blokada 1. marec 2022 Mavericks : Lakers 109:104

Dončić: 25 točk, osem skokov, pet asistenc, dve blokadi, ena ukr. žoga

James: 26 točk, 12 skokov, pet asistenc, ena ukr. žoga.

