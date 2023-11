Dončić na praznik vihtel kij na plaži

Na četrtkov praznični dan v ZDA niso igrali tekem lige NBA (na zahvalni dan tradicionalno Američani spremljajo ameriški nogomet in ligo NFL), je pa zato v noči s petka na soboto na parketu kar 20 ekip. Prvak Denver igra v Houstonu, LA Clippers pa bodo dan pred tekmo z Dallasom gostili še New Orleans.

Luka Dončić in Dallas Mavericks bodo naslednjo tekmo igrali v noči na soboto, ko gostujejo pri Los Angeles Clippersih. Luka in soigralci so zahvalni dan preživeli na plaži. Preizkusili so se v bejzbolu in tudi udarjanje žogic s kijem je šlo Ljubljančanu zelo dobro. Pravi, da je njegova ekipa zmagala s 4:0.

