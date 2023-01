Spet brez soočenja Dončića in Porzingisa, Dragić zbolel

V tej sezoni so se Wizzards in Mavericks že enkrat pomerili, 11. novembra lani v Washingtonu, ko so s 113:105 slavili domači. Tudi na tisti tekmi je manjkal Kristaps Porzingis, zato pa je s 36 točkami zablestel Kyle Kuzma. Trener Čarovnikov Wes Unseld jr. bo tudi na gostovanju v Dallasu računal na dobro predstavo svojega drugega najboljšega strelca. Porzingis je v tej sezoni dosegal v povprečju 22,1 točke na tekmo, Kuzma pa 21,8.

A to je daleč od statistike prvega zvezdnika Dallasa Luke Dončića. Ta je s povprečjem 33,6 točke na tekmo izenačen z vodilnim strelcem lige, Joelom Embiidom iz Philadelphie, Ljubljančana pa spet čaka naporen večer, saj je skoraj sam odgovoren za uspehe Mavericks. Ti so sicer pred dnevi izgubili obračun z Los Angeles Clippers (98:112), a so na lestvici zahodne konference še vedno na visokem petem mestu. Wizzards so 12. ekipa Vzhoda.

Trener Mavericks Jason Kidd še vedno ne more računati na nemškega centra Maxija Kleberja, še tretjo tekmo zapored pa bo izpustil tudi pomemben član prve peterke Christian Wood (zlomljen palec).

Ponoči po srednjeevropskem času bo na delu tudi ekipa Gorana Dragića Chicago Bulls. V gosteh se bo pomerila z Indiana Pacers. Gre za derbi devete in desete ekipe Vzhoda, a imata povsem različni popotnici. Pacers so izgubili že sedem zaporednih tekem, Bulls pa so v zmagovitem nizu, ki traja tri tekme. Vprašljiv je nastop slovenskega veterana Dragića, ki je zbolel.

Denver Nuggets Vlatka Čančarja gostujejo pri Pelikanih v New Orleansu. Domači se bodo morali spet znajti brez Ziona Williamsona, ki ga muči poškodba mišice, vprašljiv pa je tudi nastop odličnega srbskega asa Nikole Jokića, ki se spopada s poškodbo zadnje stegenske mišice.

Liga NBA, 24. januar:

Lestvica:

