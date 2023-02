Goran Dragić proti nekdanjim, je pa njegov nastop pod vprašajem

Chicago Bulls so po črnem nizu šestih tekem brez zmage zdrsnili na 11. mesto na lestvici vzhodne konference in jih do konca rednega dela sezone čaka hud boj za mesta, ki še vodijo v kvalifikacije za končnico. V noči na soboto se bodo doma pomerili z Brooklyn Nets, ekipo, ki je v zimskem prestopnem roku izgubila dva superzvezdnika, Kyrieja Irvinga, ki je odšel v Dallas k Luki Dončiću in Kevina Duranta, ki je okrepil Phoenix Suns. A Nets so še vedno peti na Vzhodu, nazadnje so na krilih Mikala Bridgesa (45 točk!) s 116:105 premagali Miami Heat.

Phoenix Suns bodo pričakali Oklahoma City Thunder, navijači ekipe iz Arizone pa še ne bodo dočakali debija novega zvezdnika Duranta. Tudi ta se ternutno ubada s poškodbo kolena, prvič pa naj bi za svoje novo moštvo zaigral 1. marca na gostovanju pri Charlotte Hornets.

V noči na soboto je na sporedu osem tekem, zanimivo utegne biti v Milwaukeeju, kjer Bucks gostijo Miami Heat. Milwaukee je dobil zadnjih 12 tekem in z osupljivim nizom skočil tik pod vrh vzhodne konference.

Liga NBA, 24. februar:

Lestvica:

