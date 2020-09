V živo: Dragićeva druščina lovi tretjo zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je Denver zmanjšal zaostanek v finalu zahodne konference, je v noči na četrtek v akciji znova Miami Heat in Boston Celtics.

Miami Heat: Boston Celtics 77:76 (po 3. četrtini)

Miami je na krilih slovenskega zvezdnika Gorana Dragića v finalu vzhodne konference proti Bostonu povedel že z rezultatom 2:0. V tretji tekmi so Kelti izsilili drugačen scenarij. Zdaj pa so na potezi znova Gogi in druščina. Se bodo uspeli otresti prilagojenih obrabnih okovov ter postreči z navdihujočo igro, ki bi jim že lahko prinesla tudi zaključno žogo za veliki finale?

Čeprav je Dragić na tretji tekmi dosegel zanj podpovprečnih enajst točk, pa v celotni končnici ohranja izjemno statistiko. Na dvanajstih tekmah je v povprečju dosegel 21,3 točke, 4,7 skoka in 4,3 asistence.

Dragićev 10+ niz

Izkušeni slovenski legionar v ligi NBA pa je s to tekmo podaljšal spoštovanja vreden niz tekem končnice, na katerih dosega vsaj deset točk. Zanj je bila namreč to že 31. zaporedna tekma s tovrstno statistiko. Da bi našli zadnjo tekmo končnice, v kateri ni presegel dvomestne meje števila točk, bi se morali preseliti v 17. april 2016, v prvi krog končnice tiste sezone. Goran se je tedaj ob zmagi Miamija proti Charlotte Hornets (123:91) ustavil pri devetih točkah. Nato pa je vsaj deset točk dosegel na preostalih 13 tekmah sezone, pa na vseh petih leta 2018 ter na vseh trinajstih letos.

Peto dejanje v noči na soboto

Dragićeva druščina in tekmeci bodo znova aktivni v noči na soboto. Tudi peta tekma se bo začela nekaj minut čez 2.30. Še pred naslednjim dejanjem vse bolj napete serije Boston-Miami pa bo na sporedu četrta tekma finala zahodne konference, ki sicer, tako kot vse tekme po odmrznitvi lige, poteka na zahodu – v Orlandu. V noči na petek bodo tako košarkarji Los Angeles Lakers skušali priti do prve zaključne žoge, Denver pa bo lovil še drugo zaporedno zmago in izenačenje v seriji. Zanesljivo ob tem ne bo sodeloval Vlatko Čančar, ki je označen za poškodovanega (noga), obenem pa v "mehurčku" še ni dočakal svoje priložnosti.