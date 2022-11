Dončić in Mavericks na zahtevni turneji, prva postaja Boston

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks so se odpravili na mini turnejo po vzhodu Združenih držav Amerike, njihova prva postaja je Boston. Navijači teksaškega moštva so na trnih, v tej sezoni lige NBA Dončić in druščina v gosteh ne blestijo, dosegli so le eno zmago in doživeli štiri poraze. Doma jim gre bolje, v Dallasu imajo osem zmag in tri poraze.

Pred Luko Dončićem in Dallasom je zahtevna serija treh tekem v gosteh, že v noči na četrtek po slovenskem času se bodo v Bostonu pomerili z aktualnimi podprvaki lige NBA, Celtics. Nato jih čaka še pot v Kanado, kjer se bodo v soboto ob 23. uri spopadli s Toronto Raptors, pred vrnitvijo v Teksas se bodo v noči na ponedeljek, 28. novembra, ustavili še pri Bucks v Milwaukeeju. Naslednjo domačo tekmo bodo Mavericks odigrali 30. novembra zjutraj, v svoji American Airlines Areni bodo gostili prvake, Golden State Warriors.

A zdaj so povsem osredotočeni na spopad z močnim Bostonom. Ta utegne zaigrati brez prvega zvezdnika Jaysona Tatuma, ki se je znašel na seznamu vprašljivih, ko si je pred dnevi na tekmi proti Chicagu Gorana Dragića (Bulls so zmagali s 121:107) zvil gleženj. Zanimivo je, da je Dallas dobil zadnje štiri obračune z Bostonom v ligi NBA, nazadnje, ko so bili Celtics uspešnejši od Mavericks, je bilo 12. novembra leta 2019. Tedaj so zmagali na domačem parketu s 116:106, s 34 točkami, devetimi asistencami in šestimi skoki je na tisti tekmi blestel Dončić.

Pri Dallasu sta vprašljiva Spencer Dinwiddie in Maxi Kleber.

Chicago Bulls Gorana Dragića ponoči gostuje v Milwaukeeju pri Bucks Giannisa Antetokounmpa. Pri Bulls igra še en Antetokounmpo, Kostas, a povsem mogoče je, da do bratskega spopada na parketu sploh ne bo prišlo. Kostas je namreč ob Dragiću na seznamu poškodovanih in vprašljivih za to tekmo. Petindvajsetletni Grk je zbolel, 36-letni Ljubljančan se spopada s poškodbo rame, ki jo je utrpel v nedavnem spopadu z Bostonom.

Na delu bo tudi Denver Vlatka Čančarja, a slovenski reprezentant po vrnitvi prvega zvezdnika v ekipo Nuggets, Srba Nikole Jokića, ne dobiva več toliko priložnosti za igro.

Liga NBA, 23. november: 1:00, Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers

1:00, Cleveland Cavaliers - Portland Trail Blazers

1:00, Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves

1:30, Atlanta Hawks - Sacramento Kings

1:30, Boston Celtics - Dallas Mavericks

1:30, Miami Heat - Washington Wizards

1:30, Toronto Raptors - Brooklyn Nets

2:00, Milwaukee Bucks - Chicago Bulls

2:00, Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets

2:00, San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans

3:00, Utah Jazz - Detroit Pistons

4:00, Golden State Warriors - Los Angeles Clippers

Lestvica: