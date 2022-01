Kdo je boljši? Dončić ali Morant? V Dallasu odštevajo ure!

V dvorani American Airlines Center se bosta ob 1.30 po slovenskemu času udarila Dallas in Memphis, petouvrščeni in tretjeuvrščeni klub zahodne konference lige NBA. Oba sta v zelo dobri formi, saj sta dobila osem od zadnjih 10 srečanj. To bo tudi njuna zadnja medsebojna tekma sezone, za zdaj sta odigrala tri, več uspeha pa so imeli Mavericks, ki vodijo z 2:1.

Zanimivo je, da so se na vseh srečanjih veselili zmage gostje, Dallas pa je izgubil na domačem parketu ravno tekmo, na kateri ni mogel računati tako na Luko Dončića kot tudi Kristapsa Porzingisa. Danes bosta oba na razpolago trenerju Jasonu Kiddu. Čeprav se Ljubljančan spopada z bolečinami v vratu, spominom na zadnjo tekmo, ko je Dallas doma po odličnih uvodnih treh četrtinah ostal praznih rok proti vodilnemu Phoenixu, naj bi v noči na ponedeljek le zaigral.

Dallas se lahko pohvali z najdaljšim nizom v ligi NBA, kar se tiče tekem, na katerih niso tekmecu dovolili vsaj 50-odstotni met iz igre. Dallasov niz traja že 23 tekem, vse od 7. decembra 2021, ko je Brooklyn premagal Mavericks (102:99) zahvaljujoč 50,6-odstotnem metu iz igre. Foto: Reuters

Dallas je med pet najlepših akcij zadnjega tedna uvrstil pet napadov, v katerih igra zelo pomembno vlogo Dončić. Pri štirih je soigralce razveselil z atraktivnimi asistencami, pri enem pa je zadel zelo pomembno trojko minuto pred koncem.

Dvoboj v Dallasu bi lahko minil v znamenju mladih zvezdnikov Luke Dončića in Jaja Moranta, ki kandidirata za mesto v začetni peterki na letošnji tekmi All-Star. Oba sta stara 22 let, Dončić je pol leta starejši. V ligi NBA je prvič nastopil v sezoni 2018/19 in osvojil priznanje novinca leta, v prihodnji sezoni pa ga je na seznamu dobitnikov omenjene nagrade nasledil prav sovrstnik Morant.

Tekmeca sta se nazadnje pomerila pred dobrim tednom, ko je Dallas prepričljivo zmagal v Memphisu in s tem prekinil vroči niz Grizzlies (11 zaporednih zmag). Dončić je na tej tekmi z izvrstno predstavo v drugem počasu zasenčil Moranta. Prispeval je trojni dvojček (27 točk, 13 skokov in 10 asistenc).

Memphis je nazadnje v gosteh premagal Čančarjev Denver s 122:118. Morant je v prvem polčasu dosegel 23 točk, kar je njegov rekord kariere, skupno pa 38. Njegovo povprečje na tekmo v tej sezoni znaša 25,1 točke, 5,8 skoka in 6,9 asistence.

Grizliji bodo v Teksasu pogrešali drugega najboljšega strelca Dillona Brooksa (poškodba levega gležnja), manjkali bodo tudi Desmond Bane, Kyle Anderson in Tyus Jones, vprašljiv pa je nastop novozeladnskega centra Stevena Adamsa, pri Dallasu pa ne bo Sterlinga Browna.

Liga NBA, 23. januar: New York Knicks : Los Angeles Clippers 110:102

Barrett 28 (met iz igre 9/24), 14 sk., 6 as., Randle 24, 9 sk., 7 izg. žog, Fournier 14; Jackson 26, Zubac 17, 13 sk., Lennard 14



