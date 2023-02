Dončić s "Krka" nazaj na parket, da prekine niz porazov

Po nastopu na tekmi All-Star, kjer je dal štiri točke in se niti ni trudil stopiti v ospredje, si je Luka Dončić vzel tri dni za počitnice v Mehiki. Po svoji stari navadi je na Instagramu sicer v šali objavil, da je na Krku. S šalo je naplahtal nekaj hrvaških medijev.

Z novo energijo je gotovo odločen, da Dallas Mavericks vrne na zmagovito pot. Na zadnjih treh tekmah so namreč izgubili. In to so bile prve tri tekme, ko sta bila na parketu skupaj s Kyriejem Irvingom. V rednem delu sledi samo še 22 tekem in zdaj bo treba zmagovati, saj je končnica vse prej kot že zagotovljena za Dallas. Sicer so šesti na lestvici zahodne konference, a ekipe od sedmega do 13. mesta zaostajajo za eno do štiri zmage. Štiri manj imajo Los Angeles Lakers, ki bodo z Russellom Westbrookom zdaj samo boljši.

S San Antonio Spurs so to sezono enkrat že igrali, in sicer prvega januarja. Zmagali so s 126:125. Dončić je z 51 točkami odigral eno najboljših tekem sezone. Še naprej pri Mavericksih manjkata Davis Bertans (mečna mišica) in Maxi Kleber (stegenska mišica). Stoodstotna nista niti Irving (hrbet) in Tim Hardaway ml. (stegenska mišica), a bi vseeno utegnila nastopiti.

V noči na petek bo še osem drugih tekem. Na parketu bo tudi Vlatko Čančar, ki z Denver Nuggets gostuje pri Cleveland Cavaliers. Dan pozneje prvič po premoru zaradi tekme All-Star igrajo Chicago Bulls. Doma pričakujejo Brooklyn Nets. Po nekaj spremembah v kadru z zanimanjem čakamo, kakšno vlogo bo imel Goran Dragić.

Liga NBA, 23. februar:

Lestvica: