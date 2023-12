V MSG se že igra, ponoči Dončić proti Wembanyami

Košarkarji lige NBA praznike preživljajo na parketu. Na božični večer sicer ne bodo igrali, na božični dan bodo tri tekme, kar 13 tekem pa je na sporedu v noči iz sobote na nedeljo. New York Knicks in Milwaukee Bucks že igrajo (18.30), ob 2.30 pa dvoboj igrajo Dallas Mavericks in San Antonio Spurs. Po tekmi odsotnosti zaradi lažje poškodbe stegenske mišice se na parket vrača Luka Dončić.

Jalen Brunson in Giannis Antetokounmpo Foto: Reuters Milwaukee Bucks (21 zmag, 7 porazov) z Giannisom Antetokounmpom sodijo v najožji krog favoritov sezone, New York Knicks (16-11) se počasi vračajo med boljše ekipe v ligi NBA. Julius Randle, Jalen Brunson in RJ Barrett z zanimivimi akcijami vse bolj navdušujejo vselej polni Madison Square Garden.

Bucks so se v prvi četrtini priigrali devet točk prednosti, v drugi so domači vzpostavili ravnotežje in po 21 točkah Brunsona na glavni odmor odšli z zaostankom 54:62.

Dončić igra proti Wembanyami

Prvi izbor zadnjega nabora, 19-letni Francoz Victor Wembanyama, v svoji prvi sezoni že kaže svoj bogati talent (18,5 točke in 10,7 skoka na tekmo), a San Antonio Spurs še naprej izgubljajo (4 zmage in kar 23 porazov). Na zadnjih desetih tekmah so zmagali samo enkrat. Wembanyama zdaj prvič igra v Dallasu, proti Mavericksom. Tudi ti v zadnjem obdobju ne igrajo več, kot so na začetku sezone. Izgubili so pet od zadnjih desetih tekem.

Na petkovi tekmi je zaradi poškodbe manjkal Luka Dončić (stegenska mišica) in Mavse so premagali Houston Rockets. Iz Dallasa so sporočili, da bo proti Spursom že igral. Poškodbe so sicer dodobra udarile po Mavericksih, saj manjkajo Josh Green (komolec), Dereck Lively (gleženj), Maxi Kleber (prst), Kyrie Irving (peta) in Dante Exum (spodnji del noge).

Irving, Lively, Kleber, Green remain out, but Doncic is back and Mavs somewhat more fortified. pic.twitter.com/fArdMlWPVN — Brad Townsend (@townbrad) December 23, 2023

