Slovenija ponoči ne bo spala. Bo Harden zaradi kršitev izpustil začetek?

NBA se je začela v noči na sredo. V obračunu mestnih tekmecev so v Los Angelesu Clippers s 116:109 premagali aktualne prvake Lakers, Brooklyn pa je prepričljivo premagal Golden State s 125:99.

Hardnov začetek sezone pod vprašajem

James Harden je znova pod drobnogledom. Foto: Guliverimage

Ameriški mediji so se razpisali o tem, da vodstvo lige NBA in Houston Rockets preverjajo, ali je James Harden kršil pravila in protokole lige, vezane na covid-19. Tik pred uvodno tekmo Raket preučujejo, ali je posnetek, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih in na katerem se Harden brez maske zabava v baru, res nastal ta teden. Nekateri ameriški mediji poročajo, da naj bi šlo za predbožično zabavo v enem od striptiz klubov v Houstonu.

Protokol lige NBA košarkarjem prepoveduje obiske barov, klubov in združevanj z več kot 15 osebami. Če se bo izkazalo, da je kršil pravila, bo moral izpustiti uvod novega tekmovalnega obdobja, ki ga danes začenjajo proti Oklahomi.

Harden je med tem zanikal, da je šlo za striptiz klub, in zapisal, da njegovo ime vselej povezujejo s težavami. "Vsak dan nekaj novega. Obiskal sem znanko, ki je napredovala v vodjo, in ji izkazal podporo. Ne glede na to, kolikokrat me želijo ljudje očrniti, jim to ne uspe. Resnica vselej pride na dan," je zapisal 31-letnik.

Ob tem ESPN poroča, da je bil organizator igre Houstona John Wall na sredinem testu na novi koronavirus negativen, a da so ga, kot še nekaj drugih članov ekipe, poslali domov, saj je eden od članov prejel pozitiven test. O identiteti tega ne poročajo, pišejo pa, da bo opravil še eno testiranje. Pri Oklahomi naj ne bi prejeli nobenega sporočila lige o tem, da bi bila večerna tekma ogrožena.