Luka Dončić brez ovinkarjenja: Popoln je, težko ga bo ustaviti!

V ZDA že nestrpno odštevajo ure do začetka dvoboja v Dallasu, na katerem bosta v središču pozornosti Luka Dončić in Ja Morant. Sta prva zvezdnika klubov, vlečna konja franšiz iz Dallasa in Memphisa, oba sta bila proglašena za najboljša novinca lige NBA (Dončić leta 2019, Morant leto dni pozneje), sta tudi rivala za mesto v začetni peterki All-Star tekme, prav lahko pa se zgodi, da bi se še kako resno vmešala v boj za podelitev prestižnega priznanja za MVP igralca sezone.

Luka Dončić in soigralci na domači premieri v tej sezoni pričakujejo glasno podporo navijačev:

Dallas je v novo sezono vstopil z bolečim porazom v Phoenixu, kjer je zapravil kar 22 točk prednosti, Luka Dončić pa je bil s 35 točkami prvi strelec srečanja, a je ob zvoku sirene zgrešil trojko za zmago. Prvo zmago v tej sezoni bo tako lovil proti Memphisu. Prvič v tej sezoni bo zaigral v domači dvorani American Airlines Center, pomerila pa se bosta kluba, ki spadata med boljše v zahodni konferenci, v zadnji sezoni pa sta v končnici oba priznala premoč poznejšim prvakom Golden State Warriors.

Dončić: Morant je popoln igralec

Ja Morant je v uvodnih dveh nastopih dosegel 83 točk. Foto: Reuters Dvoboj se bo začel ob 2.30 po slovenskem času. Domača obramba se bo primorana pozabavati z najbolj vročim košarkarjem sezone. Ja Morant je podrl rekord franšize. Še nihče v dresu Memphisa ni v dveh uvodnih tekmah sezone dosegel tako veliko točk kot ravno on (83). Najprej 34 proti New Yorku (115:112), nato pa jih je proti Houstnu, čeprav je na parketu prebil le 31 minut, vknjižil kar 49 (129:122)!

Dokazal je, da so težave s kolenom že davno preteklost. Odlikuje ga marsikaj. Njegove atletske sposobnosti so izjemne, ni jih malo, ki ga primerjajo s strojem, atraktivna zabijanja in preigravanja pa so prerasla v njegov standarden opus. Čeprav ga pred začetkom sezone niso omenjali med vodilnimi kandidati za priznanje MVP, na stavnih listah so v ZDA najvišje izpostavili prav Dončića, je Morant dokazal, da bo potrebno računati tudi nanj.

''Morant je zmožen narediti vse. Zagotovo je eden najhitrejših igralcev v ligi. Njegov met iz igre in vodenje igre sta vedno boljša. Je popoln, kompleten igralec. Težko ga bo ustaviti,'' je sovrstnika, ki je od njega mlajši le pol leta, pohvalil Ljubljančan. Ko so ga novinarji opomnili, da ga s tako izbranimi besedami in pohvalami ponavadi obsipavajo tekmeci, je Luka hitro dodal, da le ni tako hiter kot Ja. Igra v svojem, počasnejšem ritmu, ki pa je za tekmece prav tako neugoden.

Prvi zvezdnik Memphis Grizzlies slovi po hitri igri, spretnih preigravanjih in atraktivnih zabijanjih. Foto: Reuters

''Jaja bomo morali v igri malce upočasniti,'' opozarja trener Dallasa Jason Kidd, ki bo proti Memphisu lovil prvo zmago v tej sezoni. ''Vedno je dobro igrati proti tako kakovostnemu tekmecu. Navijačem se obeta zabava,'' dodaja Dončić, ki je v prejšnji sezoni v povprečju na tekmo dosegal 28,4 točk (še 8,7 asistenc in 9,1 skokov), Morant pa se je ustavil pri 27,4 točkah (še 6,7 asistencah in 5,7 skokih).

V medsebojnih dvobojih se sicer bolje godi Dončiću, ki proti Morantu vodi s 5:1 v zmagah. Dallas je v zadnji sezoni na štirih tekmah trikrat premagal Memphis, a je po koncu rednega dela sezone vseeno zaostal za njim na lestvici. Dončić je sicer zakorakal v svojo peto, Morant pa četrto sezono v ligi NBA.

Murray prvič po 18 mesecih

Podobno kot Dallas bo prvič v tej sezoni zaigral doma tudi Denver. Povratnik Jamal Murray bo v domači dvorani zaigral prvič po 18 mesecih. Aprila 2021 si je močno poškodoval levo koleno. Goran Dragić bi lahko prvič v dresu Chicaga zaigral tudi z zvezdnikom Zachom LaVinom, ki je v prejšnji sezoni za Bike dosegal v povprečju dobrih 24 točk.

Liga NBA, 22. oktober: 00.00 Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs

01.00 Indiana Pacers - Detroit Pistons

01.00 Orlando Magic - Boston Celtics

02.00 Chicago Bulls (Goran Dragić) - Cleveland Cavaliers

02.00 Miami Heat - Toronto Raptors

02.00 Milwaukee Bucks - Houston Rockets

02.30 Dallas Mavericks (Luka Dončić) - Memphis Grizzlies

03.00 Denver Nuggets (Vlatko Čančar) - Oklahoma City Thunder

04.00 Sacramento Kings - Los Angeles Clippers

