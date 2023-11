Srečanje, ki se ga Dončić vselej posebej veseli

Košarkarji Dallas Mavericks so bili na zadnjih dveh tekmah nemočni. Najprej so izgubili na gostovanju pri Milwaukee Bucks, nato pa jih je na domačem terenu prekosil še Sacramento, skupno pa so na zadnjih štirih obračunih štirikrat izgubili. Mavericks so po odličnem začetku sezone nanizali nekaj slabših predstav, trenutno so z izkupičkom devetih zmag in petih porazov na četrtem mestu zahodne konference, medtem ko so LA Lakers z enakim številom zmag in porazom več šesti.

Dallas ima v tej sezoni največ težav z igro v obrambi, po uspešnosti imajo Mavericks šele 24. obrambo v ligi, saj nasprotniku dopuščajo 120,4 točke na tekmo, a so ob tem tudi izjemno uspešni v napadu, saj so po napadalni učinkovitosti s 122,8 točke na obračun na visokem drugem mestu. A kljub temu strateg Jason Kidd znova in znova opozarja predvsem na delo v obrambi. "Dokler ne razumemo in se ne povežemo v obrambi, bomo težko naredili korak naprej, moramo se zavedati, da je trenutno naša najboljša obramba naš napad. Če ne dosežemo vsaj 130 točk na srečanje, težko zmagamo," je po zadnjem porazu opozoril Kidd.

"Lahko se pritožujemo nad urnikom, nad časom, nad parketom, nad čimerkoli se želimo pritoževati. Igrati moramo svojo igro in pri tem moramo biti profesionalci. Gre za energijo, trud in odnos," je še dodal Kidd.

Luka Dončić ali LeBron James? Kdo bo uspešnejši tokrat? Foto: AP / Guliverimage

Največjo nevarnost bosta za obrambo Dallasa v noči na četrtek zagotovo predstavljala LeBron James in Anthony Davis, ki sta na zadnji tekmi Lakersov, ko so v noči na sredo s 131:99 povozili Utah Jazz, v zadnji četrtini obsedela in tako dobila nekaj več počitka pred srečanjem z Dallasom. Lakersi so dobili zadnja tri srečanja in bodo tako proti Dallasu lovili še četrti zaporedni uspeh. "Dallas je moštvo, ki dobro igra tudi na gostovanjih in čaka nas še ena zelo težka tekma. Moramo bomo biti zelo agresivni, pa ne samo tokrat, ampak na vsaki tekmi," je pred obračunom poudaril Davis, ki je na zadnji tekmi dosegel 27 točk.

V zasedbi Dallasa je pred srečanjem pod vprašajem nastop Setha Curryja, medtem ko Maxi Kleber tudi tokrat ne bo mogel pomagati svojem moštvu. Na zadnji tekmi se je za LA Lakers poškodoval Cam Reddish, zadnji obračun pa sta izpustila tudi Jarres Vanderbilt in Gabe Vincent. V prejšnji sezoni se je na medsebojnih tekmah LA Lakers in Dallas Mavericks trikrat veselilo moštvo, ki ga vodi Jason Kidd. Bilo je boljše tudi na zadnjih tekmi 17. marca letos, ko je slavile s 111:110, čeprav v zasedbi zaradi poškodbe ni bilo Dončića. Vloga prvega strelca je takrat pripadla Kyrieju Irvingu, ki je dosegel kar 38 točk.

