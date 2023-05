Denver "z metlo" v finale?

Košarkarji Denver Nuggets so po zaključnih dveh zmagah nad Phoenix Suns, ki so jih v konferenčnem polfinalu izločili s 4:2 v zmagah, odlično nadaljevali tudi v konferenčnem finalu. Tekmeca iz mesta angelov so na treh obračunih konferenčnega finala premagali trikrat in si tako priigrali več zaključnih žog za finale. Prvo lahko izkoristijo že danes, ko bo četrta tekma znova v Kaliforniji.

Liga NBA, 22. maj

Liga NBA, konferenčni finale: Zahod:

Denver Nuggets (1) – Los Angeles Lakers (7) /3:0/ Vzhod:

Boston Celtics (2) – Miami Heat (8) /0:3/ //Izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1.

