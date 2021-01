Slovenski večer gostovanj: Dončić pri Spursih, Dragić še drugič proti Torontu

Dallas se bo v noči na soboto pomeril s San Antonio Spurs, ki so na zadnji tekmi visoko izgubili z Golden State Warriors. Mavericks imajo v tej sezoni na tekmah, ko je Luka Dončić dosegel vsaj 20 točk, razmerje zmag in porazov 6-4 in 1-3, ko ni presegel te meje. Vse oči bodo v Luko usmerjene tudi na obračunu s Spursi, saj bo Dallas zaradi koronskih pravil znova igral brez Doriana Finney-Smitha, Josha Richardsona, Maxija Kleberja in Dwighta Powella. Dončić bo znova največjo pomoč iskal pri latvijskem orjaku Kristapsu Porzingisu, ki pa še ni povsem ujel forme, ki ga je krasila pred poškodbo.

Gorana Dragića čaka še drugi obračun s Torontom. Foto: Guliver Image

Na delu bodo tudi Miami Heat z Goranom Dragićem, ti se bodo v dvorani Amalie Arena na Floridi še drugič v dveh dneh pomerili s Toronto Raptors. Prvi obračun so s 111:102 dobili varovanci Erika Spoelstre, Dragić pa je bil s 17 točkami drugi strelec svoje ekipe. Tudi tokrat bo manjkal prvi zvezdnik Miamija Jimmy Butler. Heat imajo trenutno izkupiček šestih zmag in sedmih porazov, medtem ko imajo Raptors s 5-9 tretji najslabši izkupiček v vzhodni konferenci.

Liga NBA, 22. januar:

1.00 Charlotte Hornets - Chicago Bulls

1.00 Indiana Pacers - Orlando Magic

1.00 Detroit Pistons - Houston Rockets

1.30 Philadelphia 76ers - Boston Celtics

1.30 Cleveland Cavaliers - Brookyln Nets

1.30 Toronto Raptors - Miami Heat

2.00 Minessota Timberwolves - Atlanta Hawks

2.30 San Antonio Spurs - Dallas Mavericks

4.00 Sacramento Kings - New York Knicks

4.00 Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder

4.00 Phoenix Suns - Denver Nuggets

Lestvica: