Luka Dončić se vrača

Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić bo po All-Star vikendu spet oblekel dres Dallas Mavericks in poskušal moštvu pomagati do 33. zmage v sezoni. Ravno toliko jih ima tekmec, ki sliši na ime Phoenix Suns. Dvoboj med omenjenima kluboma ima dolgo zgodovino, vselej pa dodatno pritegne dvoboj med Dončićem in Devinom Bookerjem.

Ob prihodu Daniela Gafforda in P. J. Washingtona je dobila igra Dallas Mavericks dodatno širino, kar so na svoji koži občutili tekmeci, saj so Luka Dončić in soigralci zabeležili šest zaporednih zmag.

Novo bodo lovili ponoči, ko bo nasproti stala neugodna zasedba iz Phoenixa. Ljubitelji košarke se že veselijo novega spektakla v American Airlines Areni, saj so dvoboji med kluboma vedno napeti, zlasti se rado zaiskri med Dončićem in Devinom Bookerjem.

Moštvi sta se v tej sezoni pomerili dvakrat in sta polovično uspešni. Oboji so se veselili na gostovanju. Dončić je s 50 točkami blestel ob zmagi s 128:114, Booker pa s 46 ob uspehu s 132:109.

Zmaga bi za Dallas štela dvojno, saj bi se po številu zmag izenačili s Phoenixom, ki je pred današnjim večerom na petem mestu zahodne konference. Medtem so Mavs z zmago manj na sedmem, ki po koncu rednega dela prinaša dodatne kvalifikacije za končnico.

