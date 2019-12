Dallas Mavericks pri prvakih, Dončić pa še vedno na seznamu poškodovanih

Ponoči se bodo v Los Angelesu Lakers z LeBronom Jamesom in Anthonyjem Davisom spopadli z Denver Nuggets, pri katerih na svojo priložnost potrpežljivo čaka še en slovenski up Vlatko Čančar. To bo sicer pravi derbi zahodne konference, saj gre za prvo in tretje moštvo zahoda.

Zanimivo bo tudi v Milwaukeeju, kjer Giannis Antetokounmpo in njegovi Bucks pričakujejo Indiana Pacers, peto moštvo vzhoda, ki poraza ne pozna že pet tekem, Boston Celtic – v vzhodni konferenci so boljši od njih le Milwaukee Bucks – gostijo Charlotte Hornets, LA Clippers – drugo moštvo zahodne konference – pa gostujejo v Oklahomi.

Liga NBA, 22. december:

