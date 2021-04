V živo: Vroči Luka Dončić v boju s prvaki

Dallas Mavericks : Los Angeles Lakers 94:90 (po koncu 3. četrtine)

Učinek Luke Dončića: 26 točk, 5 skokov , 8 asisrenc

Tekma se sicer za Dončića ni začela prav obetavno. Ob napadalno zadržanem uvodu si je hitro prislužil dve osebni napaki, tako da ga je Rick Carlisle že v osmi minuti poklical na klop. Prvi koš je slovenski zvezdnik, ki je sicer s klopi lahko spremljal všečno predstavo svojih soigralcev, dosegel na začetku tretje minute druge četrtine. Nato je po hitrem postopku dosegel osem točk. In ko je na polovici te četrtine njegovo visoko podajo za atraktivno zabijanje izkoristil Dwight Powell, je Dallas prvič vodil z več kot desetimi točkami naskoka (48:37).

Da se ne bodo zlahka predali so košarkarji LA Lakers na krilih nemškega reprezentanta Dennisa Schröderja pokazali na prelomu med drugi in tretjo četrtino, in sicer z delim rezultatom 13:0. Dallas je nato hitro odgovoril s svojim nizom – 10:0 (72:62). Tudi ta poskus pobega so gostje nevtralizirali in tako odločitev o zmagovalcu prestavili v zadnjo četrtino.

Foto: Guliver Image

Davisova vrnitev

Obračun pete in sedme ekipe zahodne konference pa je postregel tudi z vrnitvijo Anthonyja Davisa. Zvezdnik kalifornijskega moštva je zaradi poškodbe ahilove tetive med 67-dnevnim premorom izpustil kar 30 tekem. Ob vrnitvi je bil, razumljivo, bleda senca velikega junaka lanskoletnega finala in tudi enega najbolj udarnih mož z začetka sezone. Trener Frank Vogel mu je igralne minute namenil le v prvem polčasu, 28-letni krilni center pa je v slabih 17 minutah ob slabem metu iz igre (2:10) dosegel štiri točke in ujel prav toliko odbitih žog. Še naprej pa Jezerniki čakajo na vrnitev svojega prvega zvezdnika. Dežurni finalni MVP LeBron James je namreč zaradi poškodbe gležnja odsoten že dober mesec.

Liga NBA, 22. april Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers



Boston Celtics : Phoenix Suns 99:86

Walker 32, Tatum 15 (11 skokov); Paul 22, Booker 15



Milwaukee Bucks : Philadelphia 76ers 124:117

Antetokounmpo 27 (16 skokov), Middelton 24; Embiid 24, Millton 20



Orlando Magic : New Orleans Pelicans 100:135

Ingram 29; Williamson 23; Bamba 17, Anthony14 San Antonio Spurs - Detroit Pistons 106:91

White 26, Walker 18; J. Jackson 29, F. Jackson 14



Chicago Bulls : Charlotte Hornets 108:91

Young, White in Vučević 18; Graham 16, Bridges 13

