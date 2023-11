Joel Embiid in druščina lovijo vodilni Boston

Philadelphia 76ers z Joelom Embiidom na čelu se bodo v noči na sredo doma pomerili s Cleveland Cavaliers, z enajsto zmago v sezoni pa bi na vrhu vzhodne konference ujeli Boston Celtics, trenutno najboljšo ekipo lige NBA. Kamerunski orjak in najkoristnejši igralec (MVP) prejšnje sezone je tudi letos v boju za ta prestižni naslov, njegova največja tekmeca pa sta trenutno slovenski as Luka Dončić in srbski zvezdnik Nikola Jokić, vodja šampionskih Denver Nuggets.

Philadelphia 76ers so v tej sezoni doživeli le tri poraze, zadnja 15. in 16. novembra, ko so premoč priznali Indiani in Bostonu, odtlej so nanizali dve zmagi in želijo niz podaljšati še proti Clevelandu, ki je na osmem mestu vzhodne konference. So pa Cavaliers v naletu, dobili so zadnje tri tekme, nazadnje so na kolena spravili branilce naslova prvakov iz Denverja.

Indiana Pacers gostujejo pri Atlanta Hawks, Toronto Raptors pri Orlando Magic, v zahodni konferenci pa bosta na delu tudi šesta in sedma ekipa, Los Angeles Lakers in Phoenix Suns. LeBron James in druščina pričakuje Utah Jazz, Devin Booker in soigralci pa Portland Trail Blazers.

LA Lakers bodo tudi naslednji tekmec Luke Dončića in njegovih Dallas Mavericks. Ti bodo v Los Angelesu gostovali v četrtek zjutraj po slovenskem času (4.00).

Liga NBA, 21. november

Lestvica

