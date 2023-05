Miami pred domačimi navijači napada tretjo zaporedno zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V finalni seriji vzhodne konference lige NBA imajo košarkarji moštva Miami Heat proti Boston Celtics prednost dveh zmag, v noči na ponedeljek po slovenskem času (2.30) pa bi lahko pred domačimi navijači že prišli do neulovljive prednosti s 3:0 v zmagah. Kelti se na Floridi borijo za preživetje, saj se še nobena ekipa v zgodovini ni vrnila po zaostanku z 0:3.

Bostončani, ki so v finale vzhodne konference vstopili kot favoriti proti Miamiju, so presenetljivo izgubili prvi dve tekmi serije na domačem terenu, zdaj pa sta se moštvi preselili na Florido, kjer lahko Heat v naslednjih dveh tekmah že končajo delo in se uvrstijo v veliki finale lige NBA.

V tem bi se najverjetneje pomerili z Denver Nuggets, ki v finalu zahodne konference s 3:0 v zmagah vodijo proti Los Angeles Lakers. Še nobena ekipa v zgodovini se ni vrnila po takšnem zaostanku, LeBron James in druščina potrebujejo čudež.

Liga NBA, 21. maj

Liga NBA, konferenčni finale: Zahod:

Denver Nuggets (1) – Los Angeles Lakers (7) /3:0/ Vzhod:

Boston Celtics (2) – Miami Heat (8) /0:2/ //Izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1.

