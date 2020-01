V ligi NBA samo ena tekma, ampak ta strašna: Luka Dončić proti Kawhiju Leonardu!

V dallaški dvorani American Airlines Center se ponoči obeta spopad dveh velikih zvezdnikov lige NBA, domači adut Luka Dončić, ki je s povprečnimi 28,9 točkami, 9,7 skoki in devetimi asistencami na tekmo četrti najboljši strelec v ligi, proti veliko bolj izkušenemu prvaku Kawhiju Leonardu, sedmemu napadalcu lige, ki v povprečju na tekmo dosega 26,9 točke, 7,3 skoka in 5,1 asistence.

Leonard, ki je lani do prvega naslova prvaka popeljal Toronto Raptors, leta 2014 pa šampionski prstan osvojil že z San Antonio Spurs, je letos okrepil LA Clippers, ki so zdaj eni glavnih kandidatov za končno zmago v ligi NBA. Clippers, druga ekipa zahodne konference, seveda niso samo Leonard, zmagujejo z moštveno igro, letos so dvakrat premagali strahovito močne LA Lakers, enkrat pa tudi že Dončićev Dallas.

Na prvem obračunu teh dveh ekip, 27. novembra lani, prav tako v Dallasu, so Leonard in druščina slavili zmago s 114:99, Kawhi je bil z 28 točkami najboljši strelec, 26 pa jih je dodal Paul George, ki pa ga na tokratnem srečanju bržčas ne bo, saj okreva po poškodbi mišice. Luka Dončić je bil takrat najboljši strelec Mavericks in tretji tekme, vseeno pa so ga Kalifornijci omejili na zanj skromnih 22 točk, osem skokov in šest asistenc.

Clippers so v zmagovitem nizu, poraza ne poznajo že tri tekme zapored, nazadnje so klonili 13. januarja v Denverju (114:104), po 43 tekmah sezone pa imajo na računu 30 zmag in le 13 porazov. Še bolje gre v zadnjem času Dončiću in druščini, njihov zmagoviti niz traja že štiri tekme, v sezoni pa so odigrali 42 obračunov, zbrali 27 zmag in bili petnajstkrat poraženi, na zahodu pa zasedajo peto mesto.

Za Mavericks utegne spet zaigrati latvijski center Kristaps Porzingis.

