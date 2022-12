Priložnost za poravnavo računa

Luka Dončić in njegovi soigralci iz moštva Dallas Mavericks imajo le dva dni po porazu z Minnesota Timberwolves (v torek je bilo 116:106 za gostitelje) že priložnost, da z deveto ekipo zahodne konference lige NBA poravnajo račune. Ljubljančan je bil v torek zjutraj izključen zaradi dveh tehničnih napak. Ga bo to podžgalo?

Luka Dončić in Dallas Mavericks so v torek zjutraj po slovenskem času s 106:116 izgubili spopad s Timberwolves v Minneapolisu. Ljubljančan je bil zaradi dveh tehničnih napak izključen še pred koncem tretje četrtine in je tekmo končal z 19 točkami, šestimi skoki in sedmimi asistencami. Zaradi besnenja nad sojenjem je bil izključen tudi trener Teksašanov Jason Kidd, na tekmi pa se je poškodoval še Dorian Finney-Smith. Mirno lahko rečemo, da je bil to slab večer za Dallas.

A v noči na četrtek po slovenskem času imajo Mavericks priložnost, da popravijo vtis. Spet bodo igrali v Minneapolisu pri Timberwolves in druga zaporedna tekma bi lahko bila še kako zanimiva. Dallas je trenutno v manjšem črnem nizu, izgubil je tudi svojo predzadnjo tekmo v ligi NBA v Clevelandu (99:100 po podaljšku), na zadnjih sedmih tekmah pa zabeležil vsega dve zmagi. Mavericks so s 15 zmagami in 16 porazi trenutno na desetem mestu zahodne konference.

Chicago Bulls Gorana Dragića ponoči po slovenskem času gostujejo pri Traeju Youngu in Atlanta Hawks. Prav ta jih je 12. decembra že tesno premagala na domačem parketu, bilo je 123:122 po podaljšku, in tako začela štiri tekme trajajoč črni niz čikaških bikov. Tega so Dragić in druščina končali v sredo v Miamiju. Chicago je trenutno 11. ekipa Vzhoda, Atlanta je na sedmem mestu.

