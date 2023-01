Bo Dončić z ekipo končal negativno serijo?

Obeta se pester tekmovalni petek pod koši lige NBA. Na delu bodo tudi Luka Dončić in soigralci Dallas Mavericks, ki bodo niz treh porazov poskušali končati na domačem parketu proti Miami Heat. Ob zadnjih porazih so pri teksaškem moštvu krivili slabo obrambo. Kako bo tokrat? Po 33. zmago sezone se odpravlja tudi vodilno moštvo zahoda Denver Nuggets, Vlatko Čančar in ekipa bodo pričakali Indiana Pacers.

Za Dallas Mavericks sta skromna rezultatska tedna, na zadnjih osmih tekmah so zmagali zgolj dvakrat. Zadnjič na gostovanju v Kaliforniji, kjer so po podaljšku strli odpor Los Angeles Lakers, nato pa dvakrat izgubili s Portlandom in še z Atlanta Hawks. Ob vseh treh porazih so prejeli vsaj 130 točk.

"Ne posamezniki, ampak kot celotna ekipa moramo delovati bolje, veliko bolje moramo tudi komunicirati v obrambi. Mislim, da naš napad ni težava, a prejemamo veliko preveč točk. Enako energijo in delo moramo vložiti tudi v obrambo," je po zadnjem porazu dejal prvi zvezdnik Dallasa Luka Dončić.

Teksaška ekipa, ki trenutno zaseda peto mesto zahodne konference, bo negativno serijo poskušala prekiniti proti sedmi ekipi vzhoda Miami Heat. Dončić in soigralci bodo pogrešali Christiana Wooda, ki si je na tekmi z Atlanto poškodoval palec in moral na vsaj enotedenski počitek. Tako ne bodo mogli računati na drugega najboljšega strelca in pomembnega igralca v boju pod košem, kjer so že tako oslabljeni zaradi odsotnosti nemškega centra Maxija Kleberja. Ta upa, da bi se v dveh tednih lahko vrnil na trening s kontaktom.

