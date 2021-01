Luka Dončić ima dovolj izgubljanja, Goran Dragić vprašljiv za spopad s Torontom

Luka Dončić in njegovi soigralci iz moštva Dallas Mavericks so zadnje tri tekme izgubili, takega črnega niza pa niso doživeli vse od marca 2019. Slovenski as ima porazov že vrh glave. "Ne maram izgubljati. Grozno je, slabo se počutim ob porazih," je ameriškim medijem pred dnevi razlagal po zadnjem porazu proti Torontu (93:116), čeprav se je s 15 točkami, sedmimi skoki in devetimi podajami spet približal trojnemu dvojčku. Porazi seveda slabo vplivajo tudi na razpoloženje v slačilnici, je še pojasnil 21-letni Ljubljančan: "Ko smo zmagali na štirih tekmah zapored, smo se počutili izvrstno. V slačilnici je bilo veselo, zato se moramo vrniti k temu in spet uživati v igranju košarke."

Naloga ne bo lahka

Naloga ne bo lahka, Indiani gre v tej sezoni odlično, v 13 tekmah je zabeležila osem zmag ob petih porazih in na lestvici vzhodne konference zaseda visoko četrto mesto. Nova okrepitev Pacers, ameriški branilec Caris LeVert, še ne bo zaigral za svoje novo moštvo, na obveznem zdravniškem pregledu, pri prihodu iz Brooklyn Nets, so namreč odkrili, da ima tumor na ledvici. Dokler ne bo stoodstotno zdrav, ne bo stopil na parket, pravijo vodilni pri Indiana Pacers.

Pri Dallasu, ki s šestimi zmagami in sedmimi porazi zaseda deseto mesto na zahodu, so zadovoljni z napredkom Kristapsa Porzingisa, ki je na vsaki tekmi boljši, trener Rick Carlisle je pred dnevi dočakal tudi vrnitev Jalena Brunsona, medtem ko še vedno ne bo mogel računati na Doriana Finney-Smitha, Josha Richardsona, Maxija Klebra in Dwighta Powella.

Gorana Dragića muči lažja poškodba. Foto: Guliverimage

Dragić in Herro vprašljiva

Na delu bo tudi Miami Gorana Dragića, a je nastop slovenskega veterana vprašljiv. Koseškega zmaja namreč muči lažja poškodba desnega gležnja, po zadnjih informacijah s Floride pa je Dragićev nastop na tekmi s Toronto Raptors "verjeten". Zagotovo pa bo manjkal prvi zvezdnik lanskih podprvakov Jimmy Butler, ki je v izolaciji zaradi zdravstvenih protokolov. Trenerju Vročice Eriku Spoelstri sive lase povzroča še poškodba Tylerja Herra, ki je zaradi bolečin v vratu, tako kot Dragić, na seznamu vprašljivih.

Tako Toronto kot Miami sta v tej sezoni dosegla po pet zmag, Raptors imajo na računu en poraz več (osem), zato so na lestvici vzhodne konference eno mesto za Heat.

Liga NBA, 20. januar: 1:00, Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 1:00, Indiana Pacers - Dallas Mavericks 1:00, Philadelphia 76ers - Boston Celtics 1:30, Atlanta Hawks - Detroit Pistons 1:30, Toronto Raptors - Miami Heat 2:00, Minnesota Timberwolves - Orlando Magic 3:30, Houston Rockets - Phoenix Suns 4:00, Golden State Warriors - San Antonio Spurs 4:00, Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 4:00, Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies Prestavljeno: Charlotte Hornets - Washington Wizards

Lestvica:

