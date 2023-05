Čas je za poslastico: Curry proti Jamesu

V končnici lige NBA bosta v noči na sredo odigrana dva dvoboja. New York bo skušal izkoristiti prednost domačega igrišča proti Miamiju, branilec naslova Golden State pa bo v prvi tekmi 2. kroga gostil Los Angeles Lakers. Spopad bo v znamenju zvezdniškega obračuna med Stephom Curryjem in LeBronom Jamesom.

New York se bo skušal maščevati Miamiju za poraz na prvi tekmi, pri gostih pa je zaradi poškodbe gležnja vprašljiv nastop v zadnjih tednih neustavljivega zvezdnika Jimmy Butlerja, ki ga v letošnji končnici krasi izjemno povprečje 35,5 točke na tekmo. Gostitelji držijo pesti, da bi lahko nastopil Julius Randle, ki je zaradi poškodbe levega gležnja, staknil jo je na zadnji tekmi 1. kroga proti Clevelandu, izpustil prvo srečanje proti Miamiju. Soigralci so ga zelo pogrešali. Jalen Brunson, ki je še lani v končnici lige NBA blestel ob Luki Dončiću v Dallasu, je bil s 25 točkami prvi strelec svoje ekipe, a ni bil zadovoljen s svojim izkupičkom. Zmotili so ga zlasti številni zgrešeni meti iz igre, za tri točke je denimo metal 0/7.

Jimmy Butler dosega letos v končnici več kot 35 točk na tekmo! Foto: Guliverimage

V San Franciscu se v dvorani Chase Center obeta težko pričakovana klasika lige NBA za sladokusce, v kateri izstopata izkušena velemojstra Stephen Curry in LeBron James. Največja asa Golden Stata, ki brani naslov, in pa Los Angeles Lakers, ki so ligo NBA nazadnje osvojili leta 2020, predstavljata magnet za ljubitelje košarke. V rednem delu sezone so bili uspešnejši Lakers, sosede iz Kalifornije so premagali trikrat, izgubili pa le enkrat. Curry je na zadnji tekmi potopil ladjo iz Sacramenta. Dosegel je kar 50 točk, kar je nov rekord lige NBA, kar se tiče odločilnih sedmih tekem končnice.

Liga NBA, 2. maj

Liga NBA, 2. krog končnice: Zahod:

Denver Nuggets (1) - Phoenix Suns (4) /2:0/

Golden State Warriors (6) - Los Angeles Lakers (7) /0:0/ Vzhod:

New York Knicks (5) - Miami Heat (8) /0:1/

Boston Celtics (2) - Philadelphia 76ers (3) /0:1/ //Izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

