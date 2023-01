V Houstonu trepetajo pred vročim Dončićem

V ligi NBA se bodo ponoči še tretjič v desetih dneh spopadli košarkarji Houston Rockets in Dallas Mavericks. Rockets so teksaške tekmece nazadnje premagali 17. novembra lani, a tedaj v postavi Mavericks ni bilo Luke Dončića. Prav Ljubljančana pa se v Houstonu najbolj bojijo, na dveh decembrskih tekmah jim je namreč nasul kar 85 točk!

Houston Rockets so trenutno pirkovani na dno zahodne konference lige NBA, v tej sezoni so zabeležili deset zmag, doživeli pa kar 26 porazov. Dva od teh so jim zadali teksaški tekmeci Dallas Mavericks, ki na lestvici zahodne konference zasedajo visoko četrto mesto. Sploh dve njuni decembrski srečanji sta bili za Rockets boleči, 24. so z Mavericks doma izgubili s 106:112, 30. pa v gosteh še s 114:129. Na obeh tekmah je blestel slovenski čudežni deček Luka Dončić in Rockets nasul kar 85 točk.

Magic in December 🪄



⭐ 35.1 PPG

⭐ 3 50-point games

⭐ 12 30-point games

⭐ 3 triple-doubles

⭐ 9.3 APG

⭐ 8.5 RPG

⭐ 52% FG shooting



🗳️➡️ https://t.co/aBJP3WrL1h @Bedgear | #NBAAllStar pic.twitter.com/JrQpGWVzuh — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 2, 2023

V Houstonu se je 23-letni Ljubljančan ustavil šele pri 50 točkah (tem, dodal še osem skokov in 10 asistenc), na zadnjem obračunu v Dallasu pa je bil nekoliko bolj milosten s 35 točkam, a je pridno skakal (12) in asistiral (13) ter dosegel svoj 56. trojni dvojček v ligi NBA. Tega je proti Houstonu dosegel še pred koncem tretje četrtine, zato je strah med navijači raket upravičen.

Dončić je imel fantastičen zaključek leta 2022. V 15 decembrskih tekmah je imel povprečje 35,1 točke, 9,3 asistence in 8,5 skoka, trikrat je presegel mejo 50 točk, 28. decembra proti New York Knicks dosegel tudi svoj osupljiv rekord s 60 točkami, 21 skoki in 10 asistencami. Le trikrat je v decembru dosegel majj kot 30 točk in le enkrat manj kot 20, to je bilo pri porazu proti Minnesota Timberwolves 20. decembra, ko je končal pri 19 točkah.

To je bil zadnji poraz Dallasa v ligi NBA, odtlej so Mavericks nanizali šest zmag.

Na delu tudi kluba Dragića in Čančarja

Ponoči bosta na delu tudi preostali moštvi s slovenskima košarkarjema. Chicago Bulls Gorana Dragića bodo poskušali Cleveland Cavaliers vrniti za poraz na novega leta dan (102:103), Denver Nuggets Vlatka Čančarja pa bodo poskušali zmagoviti niz podaljšati na tri tekme. Na silvestrovo so s 124:119 ugnali Miami Heat, v noči na nedeljo pa še s 123:111 vodilno ekipo Vzhoda Boston Celtics. Tokrat jih čaka spopad z Minnesoto.

Liga NBA, 2. januar:

Lestvica:

